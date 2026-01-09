Cantabria tacha de "migajas" los 46 millones del modelo de financiación, "un atropello" a la región

El consejero de Economía de Cantabria, Luis Ángel Agüeros, en rueda de prensa. Imagen de archivo - GOBIERNO

SANTANDER 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía del Gobierno regional, Luis Ángel Agüeros (PP), ha afirmado que el nuevo modelo de financiación autonómica es "un atropello contra Cantabria" y ha calificado de "migajas" los 46 millones de euros que percibirá Cantabria con el cambio de sistema, presentado este viernes por la vicepresidenta primera del Gobierno de España, María Jesús Montero (PSOE).

Además, ha destacado que los cántabros "siempre" se han caracterizado por ser "solidarios" y ha mantenido que el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga rechazará el modelo propuesto, que a su juicio parte "de un principio erróneo de que Cantabria está sobrefinanciada". En este sentido, ha indicado que la comunidad "cada vez tiene más gastos en el ámbito sanitario" y tiene "especiales dificultades en cuanto a la dispersión de la población".

Así lo ha manifestado Agüeros a través de un audio difundido por el Ejecutivo regional a los medios de comunicación, en el que ha asegurado que este modelo de financiación surge de "las imposiciones" del presidente de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, al Gobierno de Pedro Sánchez.

Para el consejero cántabro, la "única" conclusión de la presentación de este proyecto económico es que Cantabria "solo" va a recibir los millones correspondientes a la modificación del Fondo de Compensación Interterritorial, dentro de un total de 20.900 millones que va a desembolsar el Gobierno de España, de los que "no vamos a percibir ni un euro más", ha lamentado.

Además, ha criticado la cláusula de 'status quo', que, según él, provoca que la región no perciba "ningún millón" de los previstos, en un "ejercicio de insolidaridad al dar por bueno que estamos sobrefinanciados", ha insistido.

También ha puesto en duda dónde se van a generar los recursos necesarios para disponer de esos 20.900 millones, y ha apuntado a la posible recuperación de impuestos cedidos a las comunidades autónomas.

UÑAS Y DIENTES

En este sentido, ha trasladado que el Gobierno regional "va a combatir con uñas y dientes" cualquier sistema que reconozca que Cantabria es una comunidad autónoma "sobrefinanciada" porque el modelo de financiación autonómica "tiene que reconocer y contemplar las singularidades específicas de la región".

Por otro lado, ha advertido que "curiosamente" no se ha vuelto a saber "nada" de la condonación de la deuda autonómica "para contentar a la comunidad autónoma de Cataluña" y sobre el principio de ordinalidad, "que solo cumple estrictamente Cataluña", por ser la tercera comunidad que más aporta y la tercera que más percibiría, ha afirmado que no le parece "ni serio ni riguroso".

Mientras tanto, se ha emplazado nuevas valoraciones al próximo miércoles, 14 de enero, cuando se celebrará el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde espera conocer más datos.