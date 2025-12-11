Cantabria tendrá doce festivos en 2026, incluidos Jueves y Viernes Santo; las Instituciones y el 7 de diciembre

Archivo - La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el alcalde de Reocín, Pablo Diestro, en el Día de las Instituciones en 2025 - AYUNTAMIENTO DE REOCÍN/ G.HERNANDEZ - Archivo

A ello se suman dos fiestas locales en cada municipio, con Santiago y la Virgen del Mar en Santander SANTANDER 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cantabria tendrá en 2026 doce festivos en toda la región, entre los que figuran el 2 y 3 de abril (Jueves Santo y Viernes Santo); el Día de las Instituciones (martes 28 de julio) y el lunes, 7 de diciembre, lo que permitirá hacer puente con motivo de la Constitución-La Inmaculada.

A ello, hay que sumar otros dos festivos locales en cada ayuntamiento, que en el caso de Santander serán Santiago (sábado 25 de julio) y el lunes 25 de mayo con motivo de la Virgen del Mar.

Así se recoge en el calendario de fiestas nacionales, autonómicas y locales en la comunidad autónoma para 2026 publicado este jueves en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

Además de los citados 2 y 3 de abril, 28 de julio y 7 de diciembre serán fiesta en toda Cantabria el jueves 1 de enero (Año Nuevo); el 6 de enero (Reyes); el viernes 1 de mayo (Fiesta del Trabajo); el sábado 15 de agosto (La Asunción); el martes 15 de septiembre (La Bien Aparecida); el lunes 12 de octubre (Fiesta Nacional de España); el martes 8 de diciembre (La Inmaculada), y el viernes 25 de diciembre (Navidad).