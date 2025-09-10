Cantabria, tercera CCAA con mayor caída de la producción industrial en julio (-1,7%)

Archivo - Un soldador trabaja en un taller - FREMM - Archivo

SANTANDER 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La producción industrial en Cantabria ha descendido un 1,7% interanual en el mes de julio, el tercer mayor descenso del país, en contraposición con el incremento experimentado en la media nacional (+2,3%), según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa anual de la producción industrial ha crecido en doce comunidades autónomas y ha disminuido en otras cinco, entre ellas Cantabria. Encabezan las subidas Castilla y León (10,1%); Andalucía (9,9%); Asturias (8,3%), y Galicia (6,3%), mientras que Extremadura, Comunidad Valenciana, Cantabria, Castilla-La Mancha y Cataluña registran retrocesos del -9,4%, -1,9%, -1,7%, -0,7, y -0,2%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en Cantabria se ha reducido un 1,2%, frente a un aumento del 0,6% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto cayeron en julio en la comunidad autónoma un 1,8% interanual, con un descenso del 1,9% en los no duraderos y un 0,1% en los duraderos.

La energía registró una caída del 4,3% en julio, en comparación con el mismo mes del año anterior, y los intermedios un descenso del 3,3%. Por contra, los bienes de equipo experimentaron un incremento interanual del 3%.

Y en lo que va de año, las mayores caídas en la comunidad autónoma se registraron en la energía (-15,6%) y en los bienes de consumo (-3%) --con un descenso de los no duraderos del 4,1% y un incremento de los duraderos del 9%--.

Los bienes intermedios también registraron en el cómputo de los siete primeros meses del año una caída del 0,6%, mientras que los bienes de equipo crecieron un 6,9%.