Cantabria, tercera CCAA con mayor descenso de nacimientos hasta junio, un 1,22% menos

SANTANDER 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha registrado hasta junio la tercera mayor caída del país en nacimientos, con un descenso del 1,22% respecto al mismo periodo de 2024, igual que Castilla y León y por detrás de Baleares (-5,63%) y Navarra (-1,55%) y frente a una media nacional que aumenta un 0,62%, según las estimaciones publicadas este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De esta forma, Cantabria continúa en este 2025 con una tendencia descendente, con la que rompe el crecimiento en natalicios que mantuvo a lo largo de todo el pasado año 2024, en el que lideró el incremento de nacimientos en el país con un aumento del 13,31%.

En junio se han registrado en Cantabria 239 nacimientos, un 5,7% más que en el mismo mes del pasado año (226), y durante estos seis primeros meses los natalicios acumulados en la comunidad ascienden a 1.480, un 1,22% menos frente a los 1.498 acumulados en el mismo periodo de 2024.

Además, los nacimientos en Cantabria en junio son un 34,9% menos que hace una década (2015), cuando se alcanzaron en el sexto mes del año los 367.

El descenso de nacimientos en Cantabria se sitúa lejos de la media nacional, que reflejó en el sexto mes del año un ligero incremento del 0,62%. En el conjunto nacional, se han registrado un total de 26.066 nacimientos en junio y 155.635 en los seis primeros meses del año.

En cuanto a la edad de las madres cántabras, el arco entre los 30 y los 39 se sitúa como el que más nacimientos suma en junio, con 153 alumbramientos.

Las madres de 20 a 29 años han acumulado un total 48, mientras que las mujeres de 40 a 49 han sumado 36 natalicios.

Además, se ha registrado en junio un nacimiento de una madre de más de 50 años y otro en el rango de edad de 15 a 19 años.

DEFUNCIONES

Por otro lado, la comunidad autónoma ha registrado 3.718 defunciones en las primeras 31 semanas de este 2025, es decir, hasta el 3 de agosto, lo que supone un 0,35 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior, según las estimaciones de fallecimientos publicadas por el INE.