Cantabria es la tercera CCAA con menor tasa de abandono educativo temprano entre jóvenes de 18 a 24 años, con un 8,9%

Archivo - Varios alumnos en un aula.- Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cantabria presenta una tasa de abandono educativo temprano del 8,9 por ciento, lo que sitúa a la comunidad autónoma como la tercera con menor tasa de abandono, solo por detrás del País Vasco (3,6%) y Navarra (7,8%), según datos de la Encuesta de Población Activa de 2025 publicados el pasado martes.

Mientras que la media nacional de abandono educativo temprano descendió el pasado año al 12,8%, lo que supone 0,2 puntos porcentuales menos que en 2024, lo que confirma la tendencia a la baja y constituye el menor dato anual de la serie histórica, ha destacado la Delegación del Gobierno este miércoles en nota de prensa, en la que ha indicado que en la última década se ha producido una bajada de 7,2 puntos, pasando del 20% en 2015 a las cifras actuales.

Según ha explicado, el abandono temprano es el porcentaje de personas de 18 a 24 años que no ha completado la educación secundaria de segunda etapa (FP de Grado Medio, Básica o Bachillerato) y que no seguía ningún tipo de formación en las cuatro semanas anteriores a la recogida de los datos.

Por sexos, la diferencia entre el abandono de los hombres (11,7%) y el de las mujeres (5,7%) en Cantabria en 2025 fue de 6 puntos porcentuales, "muy significativa" y equivalente a diferencia en la media nacional (6,4 puntos porcentuales).

El delegado del Gobierno, Pedro Casares, ha subrayado el descenso de las tasas de abandono escolar temprano tanto en Cantabria como en el conjunto del país y ha puesto en valor que las medidas impulsadas en los últimos años por el Ministerio de Educación.

Al respecto, se ha referido a la puesta en marcha de programas para la atención del alumnado con más dificultades como PROA+, en el que se han invertido 360 millones de euros; o que la transformación de la Formación Profesional ha supuesto "una nueva ventana" para los jóvenes hacia empleos de calidad y bien remunerados, lo que fomenta su permanencia en el sistema educativo.

POBLACIÓN CÁNTABRA MAYOR DE 25 AÑOS

Según datos facilitados por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes sobre la población cántabra, el 67% de las mujeres y el 56,8% de los hombres de entre 25 y 34 años habían alcanzado el nivel de educación superior en 2024, ambos 9 puntos porcentuales por encima de la media estatal y superando significativamente la media europea, que se sitúa en el 44,1% para la suma de ambos sexos.

Mientras que la población de entre 25 y 64 años muestra que el 26,39% de la población cántabra tiene un nivel de formación inferior a la segunda etapa de Educación Secundaria, el 24,79% ha completado esta segunda etapa, y el 48,8% tiene estudios superiores.

Durante 2025, de esta amplia franja de población, un 18,8% de las mujeres de Cantabria y un 13,6% de los hombres participaron en itinerarios educativos o de formación permanente o continua. Ellas por encima de la media estatal femenina (17,4%) y ellos por debajo de la masculina (14,1%).