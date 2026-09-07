Cantabria tiene cinco incendios forestales activos pero controlados

Archivo - Efectivos contra incendios forestales en foto de archivo - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cantabria tiene a última hora de esta mañana cinco incendios forestales activos, aunque todos ellos controlados.

Según ha informado el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, se trata de los incendios "que han venido preocupando de manera más importante" durante el pasado fin de semana: el Mataporquera, en Valdeolea, lindando con parte del incendio forestal en Palencia; el del Pico de Obios, en Arenas de Iguña; el de Co y el Monte Dobra, en los Corrales de Buelna; Silió, en Molledo, y el de Correpoco en el municipio de Los Tojos.

A la vista de las previsiones climatológicas, la Consejería de Desarrollo Rural mantiene activo el dispositivo de lucha y extinción contra los incendios forestales en las 13 comarcas de la comunidad autónoma.