Cantabria tiene cuatro incendios forestales activos en Cabezón de Liébana, Vega de Pas, Peñarrubia y Arredondo

Registra otro foco controlado en Luena

Archivo - Incendio forestal.- Archivo
Archivo - Incendio forestal.- Archivo - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo
Europa Press Cantabria
Publicado: martes, 3 marzo 2026 14:05
Seguir en

SANTANDER, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cantabria registra este martes cinco incendios forestales, de los cuales cuatro permanecen activos en Cabezón de Liébana, Vega de Pas, Peñarrubia y Arredondo.

Además, la región tiene otro foco, que está controlado, en Luena, según datos actualizados por fuentes del Ejecutivo autonómico a las 13.33 horas.

Se trata de dos incendios activos más de los que registraba a primera hora de la mañana la región, que amanecía con un total de seis incendios forestales, dos activos y cuatro controlados.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado