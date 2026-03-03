Cantabria tiene cuatro incendios forestales activos en Cabezón de Liébana, Vega de Pas, Peñarrubia y Arredondo

Archivo - Incendio forestal.- Archivo - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cantabria registra este martes cinco incendios forestales, de los cuales cuatro permanecen activos en Cabezón de Liébana, Vega de Pas, Peñarrubia y Arredondo.

Además, la región tiene otro foco, que está controlado, en Luena, según datos actualizados por fuentes del Ejecutivo autonómico a las 13.33 horas.

Se trata de dos incendios activos más de los que registraba a primera hora de la mañana la región, que amanecía con un total de seis incendios forestales, dos activos y cuatro controlados.