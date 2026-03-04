Cantabria tiene diez incendios forestales activos

Incendio forestal en Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA
SANTANDER 4 Mar. (EUROPA PRESS) -
Cantabria ha iniciado la mañana del miércoles con diez incendios forestales activos, de los 31 que se provocaron el día anterior, y que están distribuidos entre los municipios de Saro, Villacarriedo, Selaya, San Roque de Riomiera, Soba, Vega de Pas y Luena.
Los índices de riesgo se mantienen en valores "altos y muy altos" en toda Cantabria.
Por ello, el Gobierno mantiene activo el dispositivo de lucha y extinción forestales en toda la comunidad autónoma.