Cantabria tiene un incendio forestal estabilizado y cuatro controlados

Incendio forestal - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cantabria registra un incendio forestal estabilizado y cuatro controlados, con datos a las 19.00 horas.

Además, en las últimas horas se ha producido otro en Lafuente (Lamasón), que se ha ya extinguido.

Según información del Gobierno de Cantabria, el estabilizado se encuentra en Coo (Los Corrales Buelna), y los controlados en Porracolina (Soba), Obios (Arenas de Iguña), Mataporquera (Valdeolea) y Arantiones (Valderredible).

En las últimas horas se ha extinguido 14 incendios, de los 18 registrados en lo va de mes de septiembre.

Para este martes, el Gobierno autonómico mantiene los Servicios Especiales de Nivel 2 en todas las comarcas forestales, así como la restricción de todo tipo de quemas.