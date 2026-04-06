Cantabria tiene nueve incendios forestales activos y uno más controlado

Archivo - Incendio forestal en Cantabria (archivo) - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cantabria tiene activos esta tarde nueve de incendios forestales en los municipios de Lamasón, Rionansa, Tudanca, Herrerías, Mazcuerras, Valdáliga, Ruente, Cabuérniga y Luena y uno más, en Soba, se mantiene controlado.

Los incendios de mayor importancia son los de Lamasón, Tudanca y Rábago, donde la actuación por tierra de las cuadrillas forestales se ha reforzado con medios aéreos, ha informado el Ejecutivo.

En el incendio de Tudanca, al ser una zona alta y de pendiente, han actuado por aire los helicópteros del Gobierno de Cantabria y las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) con base en Ruente.

También se ha reforzado la extinción por medios aéreos en el incendio localizado en un monte de la localidad de Rábago (Herrerías).

El Gobierno regional ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) otra aeronave para apoyar los trabajos de extinción del incendio localizado en Lamasón, donde trabaja una brigada del departamento de Sara Aagesen.

Desde las 19.00 horas del ayer domingo se han registrado en Cantabria un total de 18 incendios, de los que ocho han sido extinguidos por el Operativo del Gobierno regional.

Además, el Ejecutivo, a través de la Dirección General de Montes y Biodiversidad, dependiente de la Consejería de Desarrollo Rural, mantiene activado el nivel 2 del operativo de lucha contra incendios forestales en toda la comunidad autónoma por el riesgo alto o extremo y ante el peligro de propagación de los fuegos.

El Gobierno ha solicitado colaboración y precaución a la ciudadanía y ha hecho un llamamiento para detectar y poner en conocimiento de las autoridades tanto el inicio de cualquier incendio como datos de los presuntos causantes, contactando con el 112, con la guardería de la Consejería de Desarrollo Rural o con la Guardia Civil.

El Ejecutivo ha insistido en la importancia de que los ciudadanos colaboren en seguir las instrucciones de las autoridades para evitar poner en riesgo, tanto a las personas que trabajan en este servicio, declarado estratégico durante el estado de alarma, como al conjunto del medio natural de nuestra región.