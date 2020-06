Cantabria trabaja en un nuevo Plenercan que tendrá también 900 megawatios

SANTANDER, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria trabaja ya en la redacción del nuevo Plenercan para los años 2021-2030 y con el que tratará de "aprender de los errores" del actual, que acaba el próximo mes de diciembre y que "no se ha cumplido en muchos aspectos".

El próximo documento que elabora el Ejecutivo PRC-PSOE prevé el desarrollo de unos 800-900 megawatios de energía eólica que se contemplaban en el que caduca este año pero que no se han "conseguido".

Y se procurará, además, que "no choque" o "colisione" con otras planificaciones, como la propia del territorio de la región o la relativa a su protección.

Así lo ha señalado este lunes ante el Pleno del Parlamento el consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín, en respuesta a una interpelación de Cs, formulada por el diputado Diego Marañón, sobre "el desastre" de la implantación de energías renovables en la Comunidad y las previsiones de la Administración.

El titular del departamento, que ha recordado que la capacidad administrativa es reguladora, ha señalado que habrá que analizar por qué no se ha cumplido el Plenercan pese al "interés" existente para desarrollar estas energías por parte del sector.

En este sentido, ha reflexionado que si en quince años apenas se han puesto en marcha megawatios, "está claro que algo mal tiene este Plenercan", de ahí que haya abogado por analizar las razones y no repetir "errores".

A su juicio, no ha salido "bien" por la "no compatibilidad de la planificación", es decir, que el desarrollo previsto no ha "encajado" con diferentes planificaciones, como la ambiental, en un territorio como el cántabro, que está "muy protegido".

Así, la idea es que el nuevo Plenercan "no colisione" con la planificación territorial, de espacios protegidos, ambiental o de la red eléctrica nacional.

"Ese es el reto", ha señalado el consejero del ramo, para destacar la "voluntad" del Gobierno de desarrollar cerca de 900 megawatios pues en el bipartito siguen siendo "ambiciosos" respecto a la implementación de las energías renovables.

Además, ha avanzado que la normativa energética y la futura ley de cambio climático -en la que también trabaja ya la Consejería de Medio Ambiente- van a "estar acopladas".

Por lo demás, Francisco Martín ha recordado que se aprobó un proyecto "ambicioso" para sacar a concurso 750 megawatios pero que fue anulado por los tribunales.

"Todo aquello se cae", ha rememorado el titular de Industria para evidenciar que el Gobierno tendrá que devolver, como ha hecho ya, los avales y otros gastos de las empresas adjudicatarias -siete de las 22 que presentaron proyecto- que también lo reclamen, en unas cuantías que se situarán en el "entorno" de las ya reconocidas por sentencia.

El responsable de la Consejería ha desgranado los megawatios previstos en el Plenercan vigente y los acometidas, como -por ejemplo- los 895 eólicos contemplados y los 35,3 desarrollados, 32,3 en dos parques en Cañoneras y 3 del aerogenarador en pruebas que instaló Vestas en Reinosa.

En otros ámbitos, como la energía hidroeléctrica, se han desarrollado más de los 77 mw previstos en el Plenercan, ha indicado Martín, para quien también han "funcionado bien" las ayudas a particulares y empresas para paneles con los que generar energía fotovoltaica.

Sin embargo, en la producción de biomasa "había" y "hay" 12 megawatios, frente a los 50 fijados, al igual que en la generación de energía a partir de residuos, que siguen en 10, por debajo de los 15 marcados, ha indicado entre otros ejemplos.