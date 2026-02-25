Cantabria, con una treintena de incendios forestales, valora activar el nivel 1 del INFOCANT

Incendio forestal este miércoles - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS

SANTANDER 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria valora la posibilidad de escalar al nivel 1 de emergencia del INFOCANT (Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales) dadas las previsiones meteorológicas y la situación de los incendios, ya que tiene este miércoles un total de 33, de los que 30 están activos y tres controlados.

Así lo ha dicho a preguntas de los medios la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, en un acto en el Hospital Valdecilla minutos antes de iniciarse las declaraciones convocadas a las 12.00 horas por la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, para dar cuenta los datos sobre los incendios.

La activación del nivel 1 del INFOCANT permite a la comunidad solicitar recursos al Gobierno central para combatir los fuegos y coordinar todos los servicios de emergencia existentes en Cantabria: bomberos municipales, agrupaciones de voluntarios de Protección Civil, policías locales, etcétera.

Para activarlo es necesario que exista un incendio muy grande en extensión, que no es el caso actual, o que haya muchos a la vez y "compliquen el triaje", lo que sí se adecúa a la realidad, ha explicado Buruaga.

Como ha recordado, este martes por la noche se activó ya la fase de preemergencia del INFOCANT, toda vez que en las últimas horas se han registrado 60 incendios forestales provocados.

Así, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y ha lamentado que "los incendiarios están poniendo en riesgo la seguridad de los profesionales de nuestro operativo", que "se juegan la vida por todos, todos los días". También, ha dicho, "están poniendo en riesgo propiedades, estabulaciones ganaderas, y por supuesto están dañando gravemente nuestro patrimonio ambiental y natural".