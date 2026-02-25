Provocados 60 incendios forestales en Cantabria en 24 horas, 36 de ellos activos este miércoles - 112 CANTABRIA

SANTANDER 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 60 incendios forestales se han provocado en Cantabria en las últimas 24 horas, de los que a primera hora de este miércoles permanecen 36 activos, tras una noche "muy complicada" con hasta 40 incendios simultáneos.

Son datos que ha facilitado el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, que ha indicado que esta circunstancia ha llevado a activar, a las 22 horas de ayer martes, la fase de preemergencia del Plan Especial de Incendios Forestales, INFOCANT.

A esta hora son 36 los focos que permanecen activos en la región en los municipios de Arenas de Iguña, Santiurde de Toranzo, Vega de Pas, Lamasón, Selaya, Saro, Ruente, Molledo, Cieza, Anievas, Santiurde de Reinosa, Villacarriedo, Los Corrales de Buelna, Herrerías, Santa María de Cayón, Liérganes, Luena y Saro.

La Dirección General de Montes y Biodiversidad mantiene en toda la región el despliegue del Operativo de Prevención y Lucha contra los Incendios (técnicos del Medio Natural, bomberos forestales y la central de emisoristas de la Dirección General de Biodiversidad), apoyados por bomberos del Ejecutivo.

Mientras, los niveles de riesgo por incendios forestales se mantienen en valores altos y muy altos en toda Cantabria ante la previsión de altas temperaturas, bajos niveles de humedad y viento sur.