Cantabria se une a Asturias y País Vasco en una acción de limpieza del litoral del proyecto europeo Blue Point

Cartel - SODERCAN

SANTANDER, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cantabria se une a Asturias y País Vasco en una acción de limpieza del litoral que tendrá lugar el domingo 20 de septiembre dentro del proyecto europeo Blue Point.

Así, la Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), MARE, Centinelas, Fundación Real Racing Club, Textil Santanderina, SEAQUAL y Austral han convocado esta jornada de recogida y caracterización de residuos marinos en la playa de Valdearenas, en Liencres, de 10.30 a 13.30 horas.

La iniciativa se desarrollará de forma simultánea en Cantabria, Asturias y País Vasco dentro del proyecto europeo Blue Point, con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía sobre el impacto de la basura marina en los ecosistemas costeros y promover nuevas oportunidades de innovación, emprendimiento y empleo vinculadas a la economía azul.

Bajo el lema 'Paremos la invasión de plásticos marinos', la actividad cuenta con un máximo de 50 plazas para garantizar el adecuado desarrollo de la jornada y la atención a los participantes por parte del equipo técnico encargado de la dinamización.

Durante la jornada, se utilizarán herramientas avanzadas del proyecto, como drones y la app de monitorización ambiental. El punto de encuentro estará situado en el acceso a la playa de Valdearenas, en Liencres. Las personas interesadas podrán inscribirse gratuitamente a través del formulario habilitado por la organización, donde deberán aportar sus datos de contacto y seleccionar, entre otros aspectos, la talla de camiseta correspondiente.

La actividad forma parte de las acciones de sensibilización y conexión con el territorio desarrolladas en el marco de Blue Point, un proyecto europeo de cooperación internacional que aborda la problemática de los plásticos marinos con una visión innovadora: transformar un desafío ambiental en una oportunidad para generar actividad económica, innovación, nuevas empresas y empleo a través de la economía circular azul.

El proyecto trabaja para impulsar soluciones que permitan recuperar, reutilizar y valorizar los residuos plásticos marinos, favoreciendo la creación de una cadena de valor sostenible capaz de generar nuevas oportunidades empresariales y beneficios para las comunidades costeras.

En este contexto, SODERCAN participa como socio del proyecto en Cantabria desempeñando labores de prospección, identificación y acompañamiento de emprendedores, pymes y agentes de innovación vinculados a la recuperación y valorización de plásticos marinos.

Además, trabaja en la detección de oportunidades de financiación, aceleración empresarial y desarrollo de nuevos modelos de negocio relacionados con la economía azul.

COLABORACIÓN PARA PROTEGER EL LITORAL CÁNTABRO

La jornada será posible gracias a la colaboración de la asociación Centinelas, entidad especializada en educación ambiental y conservación marina; Fundación Real Racing Club y la empresa pública MARE, que participan activamente en el desarrollo de la actividad y en la movilización de voluntarios.

Asimismo, Textil Santanderina y SEAQUAL colaboran aportando el tejido destinado a las camisetas identificativas de los participantes, que serán confeccionadas por Austral, un ejemplo de cómo diferentes agentes pueden colaborar para impulsar iniciativas alineadas con los principios de sostenibilidad y economía circular que promueve Blue Point.

Blue Point reúne a 13 socios de España, Portugal, Francia e Irlanda y está liderado por la Diputación Foral de Gipuzkoa y cuenta con un presupuesto superior a 3,3 millones de euros para el periodo 2024-2026, está financiado en un 75% por el programa Interreg Espacio Atlántico.

A través de su participación en esta iniciativa, SODERCAN refuerza su apuesta por la innovación, el emprendimiento y el desarrollo de nuevas oportunidades empresariales vinculadas a la sostenibilidad, impulsando en Cantabria un ecosistema capaz de convertir los residuos plásticos marinos en recursos con valor económico y potencial para generar empleo de calidad.