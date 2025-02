Cantabria es la única región de España que no tiene niños menores de 6 años viviendo en residencias

Las familias de acogida ponen a Cantabria como "ejemplo a seguir" en la desinstitucionalización" de los niños

SANTANDER, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cantabria es la única región de España que cumple con el acuerdo alcanzado por las comunidades autónomas y el Gobierno central de llegar a 2025 sin tener a niños menores de 6 años viviendo en residencias, y "está muy cerca" de cumplir con el otro gran compromiso de que en 2031 no haya niños menores de 10 años viviendo en centros tutelados.

Así lo ha destacado este lunes en nota de prensa la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (ASEAF), que ha puesto a Cantabria como "ejemplo a seguir" en la implementación de medidas a favor del acogimiento familiar frente al residencial.

"Cantabria es la única región que ha conseguido llegar a 2025 sin bebés creciendo en un centro tutelado", ha subrayado la directora de la asociación, Helena Escalada.

La asociación ha lamentado que en el resto de CCAA todavía hay 1.200 niños viviendo en centros de acogida residencial, según el último Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia publicado hace unos días por el Ministerio de Juventud e Infancia.

Por lo que ha instado al Ejecutivo y al resto de CCAA a cumplir el compromiso al que llegaron en 2022 para que todos los menores tutelados de menos de 6 años vivan con familias de acogida antes de que acabe 2025.

Asimismo, ASEAF ha puesto en valor que Cantabria también está "muy cerca" de cumplir el otro gran compromiso al que llegaron las CCAA con el Gobierno central, según el cual en 2031 no debería haber niños menores de 10 años viviendo en centros tutelados. Según el último informe del Ministerio, a 31 de diciembre de 2023 había cuatro niños en esta situación en la región.

Desde ASEAF han señalado que "Cantabria va en la buena dirección", aunque todavía cuenta con 134 niños y adolescentes creciendo en una residencia, una cifra que ha descendido un 25% --en el estudio anterior eran 181--.

No obstante, a nivel nacional hay 18.097 niños y adolescentes en acogimientos familiares (una cifra que no deja de disminuir), frente a los 17.112 niños que viven en una residencia (número que no ha dejado de aumentar desde 2020).

Y es que en términos de peso porcentual, el acogimiento familiar ha disminuido paulatinamente frente al acogimiento residencial, a pesar de que la ley obliga a priorizar el acogimiento familiar frente al residencial.

Desde ASEAF se preguntan "por qué crece el número de familias dispuestas a acoger, pero disminuye el número de niños acogidos en familia".

Según han apuntado, 3.241 familias se interesaron en 2023 en acoger a un menor tutelado --1.730 fueron familiares de estos niños y 1.600 fueron familias sin ningún lazo familiar con el menor--.

"Han pasado 10 años desde que nuestro país aprobó la Ley del sistema de protección y apenas ha habido avances en este sentido", han censurado.

Finalmente, han recordado que el derecho a crecer en familia es un derecho reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU y por el propio Defensor del Pueblo.