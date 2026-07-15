Cantabria valora positivamente la reforma de dependencia, pero cree que este sector exige "certezas y no expectativas"

Archivo - La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del Gobierno de Cantabria, Begoña Gómez del Río - C. Ortiz - Europa Press - Archivo

SANTANDER 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social del Gobierno de Cantabria, Begoña Gómez del Río, ha valorado "positivamente" la reforma aprobada este martes por el Congreso de los Diputados de la Ley de Dependencia, que supone un aumento de la financiación en este área, aunque ha opinado que este sector "necesita de certezas y no de expectativas".

"El proyecto aprobado no constituye una garantía estructural de financiación, sino una mejora puntual que sigue dependiendo de decisiones presupuestarias futuras", ha apostillado la consejera en un audio distribuido a los medios.

Gómez del Río ha señalado que la financiación de la dependencia va a seguir dependiendo de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, "donde el Gobierno de Pedro Sánchez tiene poca credibilidad.

Para la titular de Inclusión Social, esta reforma "es otro ejemplo de improvisación y de falta de planificación".

"Hasta ahora el Gobierno venía diciendo que no podía aumentar la financiación de la dependencia debido a que el tenía unos presupuestos prorrogados y, sin embargo, hoy demuestra lo contrario, parece que sí podía. Con esta propuesta solo se financia el 50% estatal, al que está obligado, pero solo lo financia durante la mitad del año 2026", ha criticado.

Por otro lado, Gómez del Río ha afirmado que, para llegar a ese 50% de financiación, desde el año 2023 el Ejecutivo nacional debería a Cantabria "más de 115 millones de euros", y ha subrayado que con esta reforma, en 2026, faltarían casi 24 millones para llegar al 50%.

Sin embargo, ha sentenciado que Cantabria "no se ha quedado paralizada", porque, "a pesar de la infrafinanciación del Estado", el Ejecutivo "ha continuado ampliando las prestaciones y servicios", aumentando el presupuesto desde su llegada al poder en más de 52 millones.

Gómez del Río ha apuntado que no se puede garantizar una financiación estable para mantener derechos "con un Gobierno estatal incapaz de garantizar la estabilidad presupuestaria y que lleva sin presentar presupuestos generales del Estado durante toda su legislatura".

"Valoramos positivamente cualquier aumento de financiación porque, aunque es claramente insuficiente, beneficia a las personas dependientes, a sus familias, a los profesionales y a quien sustenta diariamente el sistema. Ahora bien, esto no supone avalar la forma de gobernar del señor Sánchez, que es un gobierno basado en la improvisación, basado en el yo invito y tú pagas, y la dependencia necesita de certezas, no de parches. El verdadero debate no es quien promete más, sino quien ofrece más garantías de cumplir", ha sostenido.

Finalmente, la consejera ha advertido que anunciar nuevos derechos es "relativamente sencillo", pero que lo difícil es "financiarlos, sostenerlos y que aquello que se promete acabe llegando a la puerta de las personas que lo necesitan".