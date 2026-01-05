Cantabria vuelve a anotar la mínima nacional de temperaturas mínimas, con Cabaña Verónica a -13,6ºC

Archivo - Personas abrigadas - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SANTANDER 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha vuelto a registrar este lunes la temperatura más baja de España en este inicio de lunes, víspera de Reyes, con Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra de Picos de Europa, a -13,6ºC esta medianoche.

Fuera del ránking nacional, pero con gélidas temperaturas debido a la borrasca 'Francis', se sitúan también otros puntos de Cantabria, como Coriscao, también en Picos de Europa, con -8,9ºC; Alto Campoo (Hermandad de Campoo de Suso), a -8,4ºC; Fuente Dé (Camaleño), a -4,6ºC, y Reinosa, con -2,8ºC.

En este inicio de jornada ningún municipio ha superado los 10 grados en toda la geografía cántabra. De hecho, se han quedado varios grados por debajo ya que las máximas en la región han sido, por ahora, los 7,1ºC registrados esta madrugada en Castro Urdiales y Santander, seguidos de San Vicente de la Barquera (5,7ºC), la zona del aeropuerto Seve Ballesteros (4,1ºC) y Santillana del Mar (3,9ºC), según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

Por otro lado, Alto Campoo figura en el quinto lugar del ránking nacional de rachas de viento, al registrar a las 8.20 horas algunas de 70 kilómetros por hora.

Para este lunes 5, la AEMET activará al final del día el aviso naranja (peligro importante) por nieve en la franja central de la región y en el valle de Villaverde, por una acumulación de nieve en 24 horas de 5 centímetros en torno a los 700-800 metros a partir de las 21.00 horas, y la cota podría descender hasta los 400 metros en la mañana del Día de Reyes.

Además, Liébana y la Cantabria del Ebro estarán desde esa misma hora en alerta amarilla (peligro bajo) por nevadas y en ambas zonas del territorio se podrían alcanzar espesores de 5 cm en 24 horas en torno a los 700-800 metros de altura.

Además, en el caso de la Cantabria del Ebro, las temperaturas podrían alcanzar los 6 grados bajo cero por lo que estará en alerta amarilla por frío.