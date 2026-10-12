Cantabristas no concurrirá el 29N porque su "prioridad" son las elecciones autonómicas y municipales de 2027

Conceju General Extraordinario de Cantabristas en el que el partido ha decidido no concurrir a las elecciones generales del 29 de noviembre - CANTABRISTAS

SANTANDER, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cantabristas no concurrirá a las elecciones generales del 29 de noviembre porque tiene como "prioridad" los comicios autonómicos y municipales de 2027, para los que ya "viene trabajando" y en los que "centrará todos sus esfuerzos y recursos".

"El momento de presentarnos a las elecciones generales todavía no ha llegado", ha señalado en un comunicado este partido político después de que sus bases hayan tomado esta decisión en el Conceju General Extraordinario celebrado en Santander el domingo, día 11.

La formación política liderada por Paulu Lobete ha decidido centrar todos sus esfuerzos y recursos en las próximas elecciones autonómicas y municipales de 2027, aunque ha mostrado su "preocupación" por el escenario que se abre tras el 29N y ha animado a la población cántabra a participar e implicarse en esta convocatoria "para evitar que las fuerzas antiautonomistas y de extrema derecha lleguen al Gobierno".

"Nos parece coherente centrarnos en continuar con nuestro objetivo de dar respuesta política a los problemas en el marco autonómico. Creemos que es lo mejor que podemos aportar en este momento y que mucha gente tiene esperanza en lo que Cantabristas va a lograr en las elecciones autonómicas y municipales de mayo", ha afirmado el secretario general cantabrista.

Desde Cantabristas han explicado que la decisión de no concurrir parte de "la necesidad de centrar sus esfuerzos y recursos en lograr entrar en el Parlamento de Cantabria y en los principales ayuntamientos en las elecciones autonómicas y municipales de 2027".

Sin embargo, consideran "fundamental generar las condiciones para que en un futuro próximo haya una voz en Madrid que represente la voluntad de los cántabros y cántabras". "Está en nuestro horizonte. Vamos paso a paso", ha concluido el partido.