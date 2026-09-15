Los cántabros celebran la Bien Aparecida: "Que acompañe nuestros pasos en el presente que cambia"

Festividad de la Bien Aparecida en Hoz de Marrón (Ampuero) - OBISPADO DE SANTANDER

MARRÓN 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Miles de cántabros se congregado este martes, 15 de septiembre, en torno al santuario de La Bien Aparecida, en la localidad de Hoz de Marrón (Ampuero), para participar en los actos en honor a la patrona de Cantabria y de la Diócesis.

Los peregrinos han llegado, muchos de ellos a pie y también durante la noche, al templo, que desde primera hora ha acogido ceremonias religiosas. La explanada exterior ha sido escenario de la misa central a mediodía, oficiada por el obispo de Santander, Arturo Ros, quien ha pedido a esta Virgen "que acompañe nuestros pasos en el presente que cambia".

También le ha rogado que "cuide y proteja a las personas que más sufren, para que encuentren en ella y en nosotros consuelo y esperanza", y en paralelo ha exhortado a los presentes a "convertirse en tejedores de esperanza en nuestro mundo, que tanto lo necesita. Compartiendo lo que somos y lo que tenemos", ha apostillado.

La ceremonia ha sido concelebrada por el vicario general de la Diócesis, Álvaro Asensio; el superior provincial de los Trinitarios, el padre Pedro Aliaga; el superior de la comunidad trinitaria, el padre Vicente Basterra, y numerosos sacerdotes diocesanos -entre ellos, los miembros del Consejo Episcopal- y religiosos trinitarios, informa el Obispado en un comunicado. También han asistido autoridades regionales, políticas y militares, además de cientos de fieles y devotos de la Bien Aparecida.

La misa ha comenzado con la procesión con la imagen, portada como es habitual por integrantes de la peña 'Los que faltaban', y acompañada por los seminaristas, sacerdotes y el obispo, mientras sonaba el himno a la Bien Aparecida, entonado por el cantor Andrés García.

A su llegada al altar, la imagen ha sido entronizada y se ha oficiado la ceremonia religiosa. En su homilía, el obispo ha expresado que la Bien Aparecida "se nos da como madre para proteger, cuidar y unir a sus hijos".