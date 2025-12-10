Los cántabros Elena y Gabriel Pérez-Maura, reconocidos con el 'Premio CaixaBank Hotels & Tourism' - CAIXABANK

SANTANDER 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los empresarios cántabros Elena y Gabriel Pérez-Maura, propietarios del Hotel Costa Calero Thalasso & Spa, situado en Lanzarote, han recibido el 'Premio CaixaBank Hotels & Tourism' en la octava edición del certamen, lo que les ha reconocido como 'Líderes con estrella' por su liderazgo transformador.

Los Premios han valorado a los hermanos Pérez-Maura por una combinación de innovación, sostenibilidad, excelencia operativa e impacto positivo en la comunidad y el sector turístico.

Estos galardones reconocen a los líderes capaces de proyectar e implementar cambios de calado en las empresas, grupos o cadenas que dirigen o lideran, ya sea un giro completo en la estrategia global o en un ámbito en concreto, como la innovación o la sostenibilidad, ha informado la entidad.

La estrategia del Hotel Costa Calero Thalasso & Spa lo convierte en un referente de turismo responsable y competitivo porque ha implementado estrategias de eficiencia energética y digitalización en sus procesos operativos al incluir sistemas de ahorro de agua y energía renovable mediante placas solares.

Desde un punto de vista de sostenibilidad, el hotel cuenta con certificaciones internacionales como su membresía en Travelife y con distintivo Biosphere Committed, que acreditan su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Además, hacen uso de energía renovable (placas solares); desalinización de agua que cubre el 95% del consumo; eliminación progresiva de plásticos y gestión integral de residuos; consumo de productos locales y apoyo a proveedores locales; y conservación de especies vegetales autóctonas en sus jardines.

Además, los empresarios también han participado activamente en eventos como los Premios Azul Zero, que promueven la innovación y la conciencia medioambiental y la integración experiencias sensoriales y tecnología en la comunicación del turismo responsable.

El director territorial de CaixaBank en la zona norte, Juan Pedro Badiola, ha señalado que estos premios "ponen el foco en la habilidad de una persona para que toda una organización se implique en un cambio y reme en una dirección distinta a la habitual, a veces contra viento y marea".

CaixaBank Hotels & Tourism reunirá el próximo 21 de enero a los premiados de esta edición en un acto en el estand que la entidad financiera tendrá en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) que se celebrará en Madrid.