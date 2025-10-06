Los cántabros Luis Vélez y Marco Díez ganan el 34º Certamen Fotográfico 'Un día en la vida de Camargo' - ALBERTO G. IBANEZ

Melisa del Hoyo obtiene el premio especial a menores de 14 años en una edición dedicada al impacto de la publicidad en el paisaje

CAMARGO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Luis Vélez, de Santander, y Marco Díez, de Solares, han sido los ganadores del 34º Certamen Fotográfico 'Un día en la vida de Camargo', organizado por el Ayuntamiento y que este año ha reunido a cerca de un centenar de participantes.

Vélez se alzó con el premio a la mejor colección, mientras que Díez obtuvo el premio a la mejor fotografía individual. En la categoría de menores de 14 años, el premio especial fue para Melisa del Hoyo, de Santander, ha informado este lunes el Consistorio.

La temática de esta edición, que los participantes conocieron al formalizar su inscripción a primera hora de la mañana del pasado sábado, fue el impacto de la publicidad en el paisaje urbano y rural. A lo largo de la jornada, los fotógrafos recorrieron los ocho pueblos del municipio captando sus imágenes, que posteriormente descargaron en el Centro Cultural La Vidriera.

El jurado, compuesto por los fotógrafos profesionales Miguel de Arriba, Isabel Seco y Esteban Cobo, valoró más de 250 fotografías antes de emitir su fallo y conceder los premios en las distintas categorías, dotadas con un total de más de 3.000 euros.

Durante el acto de entrega, en el que se dieron a conocer en directo los resultados, el alcalde, Diego Movellán, puso en valor el certamen como "archivo visual de la evolución del municipio", ya que a través de las imágenes de los miles de participantes en todas las ediciones del cértamen "vemos cómo ha cambiado Camargo con el paso de los años".

En un acto en el que también estuvieron presentes las concejalas de Dinamización Cultural, Laura Ara, y de Deportes y Juventud, María Higuera, los concursantes coincidieron al manifestar que la lluvia no facilitó el trabajo, pero la propia temática ofrecía una gran amplitud de miradas y enfoques. Asimismo, destacaron que esa diversidad les permitió interpretar el entorno desde perspectivas diversas.

Las fotografías premiadas, junto a una selección de las imágenes presentadas al concurso por cada uno de los fotógrafos que se sumó al 34º Certamen Fotográfico 'Un día en la vida de Camargo', formarán parte de una exposición colectiva que estará abierta al público en el Centro Cultural La Vidriera durante el mes de noviembre.