Los cántabros sigue por debajo de la media en el uso de TIC pero son de los que más compran por Internet

SANTANDER, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cantabria sigue por debajo de la media en el uso de las TIC en los hogares, si bien está por encima en realizar compras a través de Internet, según la 'Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares' correspondiente a 2021 del Instituto Nacional de Estadística (INE), en base a las respuestas recogidas entre el 25 de mayo y el 23 de agosto.

Así, Cantabria no alcanza el promedio nacional en dos de los tres parámetros analizados por la encuesta, es decir, en personas que han utilizado Internet en los tres últimos meses y en usuarios diarios de Internet, pero lo supera en personas que han comprado por la red en los últimos tres meses.

En concreto, el 92,5% de los cántabros ha utilizado Internet en los tres últimos meses frente a la media del 93,9% del conjunto del país, situándose como la cuarta comunidad con menor proporción de usuarios, similar a la de La Rioja.

Además, el 82,3% de los cántabros son usuarios diarios de Internet, tres puntos y medio por debajo de España (85,8%), nuevamente el cuarto porcentaje más bajo de las autonomías.

Sin embargo, un 56% de los cántabros ha comprado por Internet en los tres últimos meses, ocho décimas más que la media (55,2%), el quinto mayor porcentaje de todas las regiones.

También entre los niños de 10 a 15 años Cantabria se encuentra por debajo de la media nacional pues el 94,9% de este colectivo en la región ha utilizado el ordenador o la tablet en los tres últimos meses (95,1% en España); y el 96% ha usado Internet en el mismo periodo, el segundo menor porcentaje tras Madrid con un 94,6%, y frente al 97,5% en España.

Además, el 67,6% de los niños de 10 a 15 años tiene teléfono móvil en Cantabria frente al 68,7% en España.

Por otra parte, en relación con la asistencia a clases a través de Internet de los niños de 6 a 15 años en los últimos tres meses, la estadística indica que en Cantabria el 93,3% de los hogares dispone de los medios necesarios para asistir a este tipo de clases o actividades, cuando la media se sitúa en el 95,2%.

En este sentido, un 5% de los hogares de Cantabria no dispone de los medios para poder recibir clases a través de la red, mientras que en el conjunto nacional este porcentaje es del 4,5%.

Además, el 49% de los niños de 6 a 15 años en Cantabria ha realizado o asistido a clases o actividades, impartidas por sus profesores, a través de Internet, nuevamente por debajo de la media del 52,7%.

Otro dato que ofrece el INE es que un 42,2% de los hogares de Cantabria dispone de los medios pero las actividades on line no eran obligatorias o no se daban en su curso, en este caso por encima del conjunto del país (41%).

DATOS NACIONALES

El 17,6% de los ocupados en España de 16 a 74 años (3,3 millones de personas) afirma haber teletrabajado en los últimos meses, mientras que el 17,4% declara no haberlo hecho, aunque su trabajo se lo permitiera, y el 65% restante tampoco lo hizo, aunque en este caso debido a que su tipo de trabajo no le permitía trabajar a distancia.

Por edad, el 20,1% de las personas ocupadas de 35 a 44 años ha trabajado a distancia y el 18% de las de 45 a 54 años, si bien los que menos han teletrabajado son los de 16 a 24 años (9,4%). Por sexo, las mujeres trabajaron on line más que los hombres (18,1%, frente a 17,1%).

Los mayores porcentajes de personas ocupadas teletrabajando se observan en los niveles de estudios más altos, con el 33,4% de ocupados con estudios universitarios, frente al 1,3% de los de primera etapa de Secundaria e inferior.

Por tipo de contrato, han teletrabajado el 19,8% de los ocupados por cuenta ajena con contrato indefinido, frente al 10,2% de los de contrato temporal. Por ocupación, los mayores porcentajes se dieron en los profesionales científicos e intelectuales (37,2%) y en los técnicos y profesionales de nivel medio (32,8%).

Respecto a las características del hogar, el teletrabajo está más presente en los que tienen mayores ingresos mensuales netos. Así, han trabajado on line el 32,3% de los que disponen de 3.000 euros o más, frente al 8,6% de los que tienen menos de 1.600 euros.

En cuanto a la población del municipio de residencia, han teletrabajado el 23,9% de los que viven en municipios de más de 100.000 habitantes y capitales de provincia, frente al 10,7% de municipios menores de 20.000 habitantes.

Por comunidades autónomas, destacan Comunidad de Madrid (teletrabajan el 34,5% de los ocupados), Cataluña (23,4%), Comunidad Valenciana y Canarias (15,5% en ambas).

Al 35% de los ocupados de 16 a 74 años su trabajo le permitiría teletrabajar. En concreto, el 17,7% podría realizarlo de forma total y el 17,3% sólo parcialmente.

El 47,4% de las personas que han trabajado on line lo ha hecho todos los días, el 17,8% entre tres y cuatro días, el 20,2% más de 1,5 días y menos de tres y el 14,7% menos de 1,5 días (o menos del 30% de su jornada). En media, 3,5 días a la semana.

Entre las personas que han teletrabajado porque su trabajo les permite hacerlo totalmente, el 67,8% lo hizo todos los días. Estos ocupados prefieren teletrabajar todos los días: el 65% como jornada actual y el 61,9% como opción una vez superada la pandemia.

Han teletrabajado, en media, 4,2 días a la semana aunque declaran preferir jornadas de 4,3 días tanto como alternativa para el momento actual como una vez superada la pandemia Covid-19.

Las personas que han teletrabajado han valorado de una forma muy positiva su experiencia con esta modalidad laboral, con una media de 8,2 puntos sobre 10. La valoración profesional (8,3 puntos) superó la personal (8,1 puntos). Y la de las mujeres (8,4 puntos) la de los hombres (8,1 puntos).

Por comunidades, donde más se ha valorado el teletrabajo ha sido en Comunidad de Madrid y La Rioja (8,4 puntos) seguidas de Canarias, Castilla-La Mancha y Cataluña (8,3 puntos las tres).

Las principales ventajas declaradas sobre el teletrabajo han sido evitar desplazamientos (95,4%), gestión propia del tiempo de trabajo (87,3%) y conciliación con la vida familiar/personal (87,2%).

Por su parte, las principales desventajas han sido falta de contacto social con compañeros (82,2%), no desconexión laboral (60,8%) y sobrecarga laboral (47%).

La encuesta publicada por el INE también incluye un análisis del uso del comercio electrónico. Los datos reflejan que casi 19,5 millones de personas, el 55,2% de la población de 16 a 74 años, ha comprado por Internet en los tres últimos meses por motivos particulares. Se mantiene así la tendencia al alza frente al 53,8% de 2020 y el 46,9% de 2019.

El gasto medio estimado por comprador alcanza los 272,9 euros, el gasto promedio de cada compra se sitúa en 55,9 euros y el número medio de compras es de 4,9. En los tres casos son valores similares a los de 2020.

Se estima que en los tres últimos meses se realizaron 95,1 millones de compras, cifra superior a los 93,6 millones de 2020. Este aumento se debe, principalmente, al incremento del número de compradores.