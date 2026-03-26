Los cántabros viajaron un 1,9% menos en 2025 pero gastaron un 2,7% más

Archivo - Varias personas con maletas - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los residentes en Cantabria realizaron casi 1,85 millones de viajes en 2025, lo que supone un 1,9 por ciento menos que en 2024, una reducción menor qua la experimentada a nivel nacional (-4,7%), según los datos de la Encuesta de Turismo de Residentes (ETR/Familitur) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y publicada este jueves.

Estos viajes de los cántabros en 2025 supusieron 7,06 millones de pernoctaciones, un 0,5% más que el año anterior, y un gasto total de casi 623 millones, en este caso un 2,7% más que el año anterior.

En este sentido, el gasto medio por persona durante el viaje fue de 337 euros, un 4,7% más que en 2024, mientras el gasto medio diario subió a 88,19 euros, un 2,18% más.

Por otra parte, Cantabria fue objeto de 3.809.987 viajes en 2025, casi un 5,3% menos que el año anterior, que representan el 2,2% del total del país, igual que el año anterior, que la sitúa por delante de la Región de Murcia (2%); Baleares (1,8%), Navarra (1,3%) y La Rioja (1%).

Estos viajes a Cantabria dieron lugar a 16,7 millones de pernoctaciones, un 1% menos, y el 2,1% del total nacional, mismo porcentaje que en 2024. El gasto total ascendió a 1.077,8 millones, un 11,5% más que el año anterior y el 1,7% del total realizado en España, una décima más.

El gasto medio por persona de los viajeros que visitaron Cantabria en 2025 fue de 283 euros, 43 euros más que el año anterior, que era de 240, e inferior al que realizaron en la media nacional (363 euros).

El gasto medio diario fue de 65 euros, ocho más que el de 2024, y fue inferior al de la media (81 euros).

DATOS NACIONALES

Los residentes en España realizaron 175,7 millones de viajes en 2025, lo que supone un descenso del 4,7% respecto al año anterior y su menor cifra desde 2022, cuando efectuaron 171,4 millones de viajes.

El gasto efectuado por los españoles en estos viajes alcanzó los 63.853 millones de euros el año pasado, un 2,6% más que en 2024.

Los viajes con destino interno disminuyeron un 6,1% en 2025, mientras que los realizados al extranjero aumentaron un 5,2%.

Las pernoctaciones correspondientes a estos viajes superaron los 788 millones, con un descenso del 2,8% respecto a 2024.

El 87% de los viajes tuvo como destino principal España y el 13% el extranjero.

Los viajes con destino interno acumularon el 77,2% de las pernoctaciones y el 63,1% del gasto total, con un gasto medio diario de 66 euros.

Por su parte, los viajes al extranjero supusieron el 22,8% de las pernoctaciones y el 36,9% del gasto total, con un gasto medio diario de 131 euros.