Cantur convoca el 'I Concurso de Fotografía Parque de la Naturaleza de Cabárceno' - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, Cantur, convoca el 'I Concurso de Fotografía Parque de la Naturaleza de Cabárceno', cuyo objetivo es promocionar la singularidad paisajística y la diversidad de fauna y flora de la instalación, al tiempo que sensibilizar sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad.

El plazo de participación está abierto y se mantendrá vigente hasta el 31 de mayo de 2026. Hasta entonces, el certamen invita a tanto a fotógrafos profesionales como amateurs a explorar el Parque de Cabárceno y capturar su visión a través del objetivo.

El concurso se organiza alrededor de tres temáticas: 'Paisaje del Parque', 'Fauna salvaje' y 'Flora, insectos, aves, reptiles y anfibios', y de dos categorías de participantes, una general abierta a todo el público y otra destinada a autores noveles menores de 18 años.

Con esta iniciativa, el parque, gestionado por la empresa pública Cantur y dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, refuerza su compromiso con la divulgación ambiental y cultural.

Un jurado compuesto por profesionales de la fotografía y de la propia instalación será el encargado de la valoración de las obras anónimas de acuerdo con criterios técnicos de originalidad y de fidelidad al entorno del Parque de la Naturaleza de Cabárceno. El fallo tendrá lugar el 30 de junio de 2026.

Cada una de las temáticas contará con un premio consistente en una Visita Salvaje para cuatro personas y un diploma acreditativo. El mismo premio será otorgado a la mejor imagen presentada por un autor novel.

Cada participante podrá presentar hasta cinco fotografías por temática en formato digital (.jpeg, mínimo 2 MB) y deberá enviarlas a través de la plataforma WeTransfer a la dirección de correo electrónico aulacabarceno@cantur.com, además de un correo directo a esta misma dirección indicando que se han enviado imágenes.

Más información en parquedecabarceno.com