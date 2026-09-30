Cantur culmina el proceso para estabilizar 84 empleos en sus instalaciones con 77 plazas adjudicadas

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SANTANDER, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, Cantur, dependiente de la Consejería de Turismo, ha resuelto el proceso de estabilización de empleo temporal convocado para cubrir un total de 84 plazas de acceso libre en sus diferentes instalaciones en la comunidad, y ha culminado así un procedimiento "histórico" de estabilización de su plantilla iniciado en noviembre de 2025.

El proceso ha contado con la participación de 234 aspirantes y se ha desarrollado con carácter abierto mediante sistema de concurso-oposición, y se han adjudicado 77 de las plazas convocadas, mientras que las otras siete, todas de carácter fijo discontinuo, han quedado desiertas. De las adjudicadas, 28 corresponden a puestos indefinidos a tiempo completo y 49, a fijos discontinuos, ha informado Cantur.

En un comunicado, ha detallado que las plazas corresponden a diversos perfiles profesionales vinculados a la actividad de la empresa pública, como hostelería, administración, oficinas de turismo, taquillas, tiendas, vigilancia, enfermería, pisapistas o remontes, distribuidos entre las oficinas centrales y las instalaciones turísticas de la empresa pública: Parque de la Naturaleza de Cabárceno, Teleférico de Fuente Dé y Estación de Esquí y Montaña Alto Campoo, así como oficinas de turismo.

El consejero del ramo y presidente del Consejo de Administración de Cantur, Luis Martínez Abad, ha agradecido a la dirección de la sociedad pública, a las directoras de Recursos Humanos y del Departamento Jurídico y a todas las personas implicadas, incluidas las de la parte social, el "esfuerzo" realizado para conseguir "un hito histórico que da seguridad y tranquilidad a la actual plantilla, pero también a las venideras". Según ha destacado, es la primera vez que Cantur lleva a cabo un procedimiento de estabilización de empleo temporal de larga duración de esta envergadura.

Su directora general, Inés Mier, ha afirmado que con este proceso "la empresa avanza en uno de sus principales objetivos, que es garantizar la estabilidad y consolidar una estructura de personal que permita cumplir con los fines de la empresa". "Este proceso contribuye a que mejoremos la calidad de nuestras instalaciones y el servicio que prestamos a todo aquel que las visita", ha subrayado.

También ha valorado "la disposición del comité de empresa al diálogo y al entendimiento, por el bien de todos", en tanto que el presidente del órgano sindical, Guillermo Villegas, ha subrayado que ha sido un proceso "largo y muy complicado", que venía siendo demandado por la parte social para cumplir con la Ley para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

BOLSAS DE EMPLEO.

Con la resolución de esta convocatoria culmina el proceso de estabilización de Cantur, debatido y resuelto entre representantes de la empresa pública y miembros de las organizaciones sindicales en el seno del comité de empresa y diferentes comisiones.

Tras haberse desarrollado el concurso de traslados y el procedimiento de promoción interna, el proceso de acceso libre comenzó en noviembre de 2025 con la convocatoria de las plazas y continuó con las correspondientes pruebas de la fase de oposición y el posterior concurso, con valoración de los méritos de los aspirantes.

Junto a la adjudicación de las plazas, la resolución establece también la constitución de bolsas de empleo temporal para las distintas categorías profesionales incluidas en la convocatoria con los candidatos que no han obtenido plaza, que permitirán disponer de personal para atender las necesidades que puedan surgir en los diferentes centros de trabajo de Cantur.