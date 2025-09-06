Cantur recibe 754.000 turistas hasta agosto, 334.500 en verano, y espera superar el récord de 2024

La empresa hace balance "muy bueno" de las visitas a Cabárceno, Fuente Dé y los campos de golf Abra del Pas y Nestares

Las instalaciones turísticas de Cantabria que gestiona la empresa pública Cantur han recibido casi 754.200 visitantes en los ocho primeros meses de este año, de los que más de 334.500 corresponden a julio y agosto.

Son datos facilitados por la sociedad, dependiente de la Consejería de Turismo del Gobierno regional, a Europa Press, y correspondientes al Parque de la Naturaleza de Cabárceno, al teleférico de Fuente Dé y a los campos de golf Abra del Pas y Nestares. Cifras con las que Cantur hace balances "muy buenos", del periodo estival y del resto del ejercicio, y confía en cerrar 2025 con mejores resultados que en 2024, cuando ya fueron "de récord".

Los dos meses centrales del verano han tenido un comportamiento en términos de visitas "muy similar" a los de hace un año. En el caso de Cabárceno, 238.095 personas han entrado al recinto, en el que conviven en semilibertad ejemplares de especies de los cinco continentes. El parque vuelve así a ser "la locomotora" de los reclamos de Cantur con un rendimiento económico "de récord" al haber mejorado los datos en hostelería y tienda.

En el caso de Fuente Dé, 81.874 visitantes han subido en julio y agosto al teleférico, puerta de entrada desde Cantabria al Parque Nacional de Picos de Europa, que sigue siendo "el gran atractivo turístico" de la comarca lebaniega.

Asimismo, desde Cantur destacan los incrementos que han registrado este estío los campos de golf que dependen de esta empresa: Abra del Pas ha recibido en ambos meses 9.431 usuarios (un 2,92% más que en 2024) y Nestares, 5.168, un 6,8% más, también en términos interanuales.

Se trata de "una buena señal" del servicio que ofrecen los dos campos de golf públicos de la región, que suponen "un aliciente" para las comarcas de Campoo y el Pas en las que se asientan al complementar otros recursos y convertirse así en una alternativa para los veraneantes en estas áreas.

Cantur hace igualmente un balance "muy bueno" de los ocho primeros meses del año, con 754.199 visitantes totales de enero a agosto en esas cuatro instalaciones, cifra "prácticamente igual" a la de 2024 y señalan asimismo el objetivo de acabar 2025 con cifras parecidas o superiores al anterior ejercicio, que fue "de récords turísticos en Cantabria".

CABÁRCENO, TRES AÑOS BATIENDO RÉCORD DE TURISTAS

En concreto, a Cabárceno han entrado en ese periodo más de medio millón de turistas (511.710 visitantes), lo que refleja una marcha "muy buena" de la instalación, que aspira a cerrar el 2025 con más de 670.000 visitantes.

Hay que tener en cuenta que el parque lleva tres años seguidos batiendo su propio récord histórico ya que en 2024 rebasó su mejor registro, con 671.694 visitantes, frente a los 669.097 de 2023 y los 644.973 de 2022.

A ello hay que sumar la tendencia que, según Cantur, se está notando en estos dos últimos años es que los visitantes programan sus visitas para los meses fuera de temporada, lo que permite cumplir uno de los objetivos de la empresa pública y de la Consejería de Turismo y del propio Ejecutivo: la desestacionalización.

"El Parque de la Naturaleza de Cabárceno es uno de los grandes activos para desestacionalizar el turismo en Cantabria, como demuestran los 65.193 visitantes de mayo o los 64.624 en junio", apuntan al respecto desde la empresa pública, a la par que destacan al recinto y al resto de instalaciones como "aliadas" para la desestacionalización turística.

"El balance es muy bueno, no solo en número de visitantes, sino en que también ha habido pocas incidencias en las instalaciones, en las que se ha prestado un servicio y atención de calidad", subrayan para concluir.