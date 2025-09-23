'Caphaces' prevé incrementar un 25% su equipo en los próximos meses y reforzar su compromiso con la inclusión

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, participa en la presentación de 'Caphaces'. - LARA REVILLA/GOBIERNO DE CANTABRIA

Integrado por 13 personas, un 85% con discapacidad, ofrece soluciones industriales de manipulado y envasado

SANTANDER, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Especial de Empleo Caphaces de Santander, que ofrece desde hace un año soluciones industriales de manipulado y envasado de productos cosméticos, farmacéuticos y de consumo, prevé incrementar en los próximos meses en un 25 por ciento su equipo, integrado en la actualidad por 13 personas, el 85 por ciento de ellas con discapacidad.

Así lo han anunciado este martes en la presentación oficial del proyecto el presidente del Patronato de la Fundación Obra San Martín, José María Carceller; y el vicepresidente de Fundación Cantabria Labs, Juan Matji.

Según han explicado 'Caphaces', ubicado en las antiguas instalaciones industriales del laboratorio farmacéutico Cantabria Labs del Centro de Formación y Empleo José Antonio Matji, ofrece soluciones industriales bajo "estrictos" estándares de calidad, eficiencia y cumplimiento normativo y demuestra que "inclusión y competitividad pueden ir de la mano".

Se trata de un modelo de innovación social impulsado desde Cantabria hacia toda España, que se dirige especialmente a empresas que buscan "un proveedor de confianza, capaz de combinar excelencia técnica con un impacto social positivo".

Y es que su propuesta ofrece "tiempos ajustados, flexibilidad operativa, gestión de almacén y servicios complementarios adaptados a las necesidades de cada cliente".

Actualmente, la plantilla está formada por 13 personas, de las que un 85% tiene discapacidad. Todas ellas cuentan con la formación y el apoyo necesarios para garantizar "los más altos niveles técnicos y operativos".

Además, la compañía prevé incrementar su equipo en un 25% en los próximos meses y reforzar así su compromiso con el crecimiento y la inclusión.

Carceller ha afirmado que este modelo demuestra que "la inclusión laboral genera cohesión social y fortalece nuestro tejido productivo".

Por su parte, Matji ha destacado su "valor estratégico". "Con Caphaces queremos demostrar que la producción e inclusión pueden crecer juntas y generar valor real. Ofrecemos soluciones industriales competitivas y de alta calidad, al tiempo que abrimos oportunidades laborales dignas para personas con discapacidad", ha manifestado.

LA INCLUSIÓN, MOTOR DE DESARROLLO

En la presentación del proyecto ha participado la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, que ha asegurado que "no hay inclusión plena si no hay oportunidades laborales".

La consejera ha destacado que las personas con discapacidad son "plenamente capaces" y que iniciativas como esta demuestran que "la inclusión social es también un motor de desarrollo y de futuro para nuestra tierra". En este sentido, ha apuntado el objetivo de este proyecto de contribuir al crecimiento de más de un 10% del empleo para las personas con discapacidad en 2026.

Gómez del Río ha expresado el compromiso del Gobierno de Cantabria con la iniciativa y ha defendido que "inclusión e industria deben ir de la mano".

Finalmente, ha agradecido a la Fundación Cantabria Labs y la Fundación Obra San Martín su trabajo para hacer realidad este proyecto y demostrar que "las personas con discapacidad son profesionales valiosos, con capacidad para aportar soluciones y de competir en sectores exigentes, con rigor, precisión y eficiencia".

A la presentación también ha asistido la alcaldesa de Santander, Gema Igual.