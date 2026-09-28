Archivo - El Capricho de Gaudí celebra la Semana de la Arquitectura con un programa especial para familias - EL CAPRICHO DE GAUDÍ - Archivo

SANTANDER, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Capricho de Gaudí celebra el lunes 5 de octubre, día Mundial de la Arquitectura, con una programación especial para familias que abarcará desde el fin de semana anterior al siguiente.

Esta Semana de la Arquitectura se desarrollará a través de propuestas únicas que invitarán a las familias a descubrir la obra del arquitecto desde las preguntas, la observación y la experimentación, fundamentalmente a través de dos talleres, uno para construir maquetas de torres emblemáticas de los edificios de Gaudí y otro descubrir qué ocultan los girasoles de El Capricho.

La iniciativa se integra en 'Cambio de hoja', la campaña de vuelta al cole que El Capricho de Gaudí desarrolla durante septiembre y octubre bajo el lema '¡Vuelve el colegio, vuelve Gaudí!'. De este modo, se acerca el patrimonio no sólo a la comunidad educativa, sino también a las familias, consolidando El Capricho como un espacio en el que aprender divirtiéndose. En 2026, año del centenario de la muerte de Antoni Gaudí, esta apuesta adquiere además un significado especial, convirtiendo la efeméride en una oportunidad para acercar su legado a las nuevas generaciones.

Parte de esta programación se enmarca en El Camino de Gaudí, un proyecto que conecta los tres únicos edificios de Gaudí fuera de Cataluña -El Capricho de Gaudí, en Comillas; el Museo Casa Botines, en León; y el Palacio de Gaudí, en Astorga-, a los que se suma la Sagrada Família, en Barcelona.

El proyecto permite así recorrer la trayectoria del arquitecto desde El Capricho de Gaudí, una de sus primeras obras y su primera vivienda terminada, hasta la Sagrada Familia, la gran obra de su etapa final, estableciendo un diálogo entre los inicios y la madurez creativa de Gaudí.

A la dimensión del viaje entre los cuatro edificios, El Camino de Gaudí suma el propósito de impulsar el conocimiento de su legado entre niños y jóvenes y fomentar el desarrollo de nuevos talentos. Precisamente desde la Comisión Educativa de El Camino de Gaudí nace el proyecto de maquetas que protagonizará el primer fin de semana de actividades, concebido para descubrir su arquitectura a través de la observación y la construcción.

El día 1 de octubre El Capricho de Gaudí realizará un taller en el Colegio Jesús Cancio de Comillas, que será el preludio de las actividades previstas para el fin de semana del 3 y 4 de octubre. La casa museo mostrará a los escolares y visitantes 'Las torres de Gaudí. Desde arriba todo tiene sentido', una propuesta para conocer mejor dichas torres y poder construir sus maquetas, cuya edición limitada se podrán llevar a casa.

Por otro lado, en la experiencia familiar dentro del edificio comenzará con una visita guiada y continuará en la #Gauditeca, el espacio lúdico en el que se planteará ese peculiar reto a las familias: reproducir cuatro de las torres más emblemáticas dentro de la obra gaudiniana.

El taller permitirá descubrir las diferentes formas de entender la verticalidad en los cuatro edificios que colaboran en dicha propuesta. Desde la torre mirador de Comillas hasta las de la basílica barcelonesa, la actividad mostrará cómo cada elemento responde al edificio, al lugar y a una función determinada: mirar, orientar, proteger, recibir o representar.

El director de El Capricho de Gaudí, Carlos Mirapeix, ha destacado que se trata de "una oportunidad única para aprender jugando, ya que la construcción de la maqueta permite fijarse en aquello que muchas veces pasa inadvertido al contemplar un edificio: apoyos, huecos, proporciones, materiales o remates. De este modo es más sencillo comprender cómo forma, función, estructura y contexto trabajan conjuntamente en la arquitectura de Gaudí".

CHIQUITECTOS O DESCUBRIR LA GEOMETRÍA OCULTA DE EL CAPRICHO

El siguiente fin de semana, 10 y 11 de octubre, la programación continuará con 'Caprichos en vertical: la geometría oculta de Gaudí', que llega de la mano de Chiquitectos, un proyecto educativo que acerca la arquitectura y el entorno construido a niños y jóvenes a través de la experimentación y la creatividad.

La iniciativa forma parte de arquiDescubre, uno de sus programas de divulgación de la arquitectura, y propone que las familias se conviertan durante dos horas en exploradores y arquitectos de la que fue la primera vivienda acabada por el genio modernista.

A través de la exploración, el dibujo, la observación y la construcción, las familias descubrirán que detrás de los conocidos girasoles de El Capricho existe un riguroso sistema de geometría, orientación solar, estructura y función.

Los participantes analizarán cómo el joven Gaudí proyectó la casa teniendo en cuenta la luz natural, el clima cantábrico y las necesidades de su habitante para, después, ponerse en la piel del arquitecto y afrontar un reto en equipo: construir una maqueta que combine el universo de Gaudí con las necesidades y formas de vida del siglo XXI.

Con estas propuestas, 'Cambio de hoja' continúa durante octubre trasladando el aprendizaje fuera del aula y consolidando El Capricho de Gaudí como un espacio donde la cultura es divertida. En el año del centenario, la casa-museo refuerza así su apuesta por acercar la arquitectura y el legado de Gaudí a niños, jóvenes y familias desde una perspectiva participativa.

Más información taller de maquetas https://tickets.elcaprichodegaudi.com/es/751-actividades/144...

Más información Chiquitectos https://tickets.elcaprichodegaudi.com/es/751-actividades/144...