El Capricho de Gaudí pone en marcha un proyecto pionero de audioguía basada en inteligencia artificial

SANTANDER, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Capricho de Gaudí ha puesto en marcha este mes un proyecto piloto y pionero de audioguía basada en inteligencia artificial, que ofrece a sus visitantes sin coste adicional.

Esta iniciativa sitúa al espacio patrimonial cántabro entre los primeros en España y Europa en integrar sistemas de mediación cultural conversacional dentro de la experiencia completa de visita.

Desarrollada en colaboración con la empresa tecnológica Musa Guide, la nueva audioguía nace con el objetivo de explorar cómo la tecnología puede contribuir a acercar el patrimonio al público sin sustituir la mediación humana, sino ampliando sus posibilidades y creando nuevas formas de interacción entre el visitante y el edificio, ha informado la entidad.

El sistema permitirá seguir un recorrido guiado por El Capricho de Gaudí y, al mismo tiempo, adaptarlo a los intereses, ritmo y curiosidad de cada visitante.

Así, través de inteligencia artificial, los visitantes podrán profundizar en aquellos aspectos que más les interesen, formular preguntas y acceder a contenidos contextualizados, siempre basados en un discurso curatorial supervisado por el equipo del museo, garantizando el rigor cultural y patrimonial.

UN MODELO DE VISITA MÁS DIALOGADO

La iniciativa introduce un modelo de mediación adicional que evoluciona desde la audioguía tradicional, sin sustituirla, hacia una experiencia más dialogada y personalizada.

La tecnología actúa como acompañante digital que permite que cada visitante construya su propio recorrido interpretativo, sin perder la coherencia narrativa del discurso museográfico.

La audioguía está disponible sin coste adicional para todos los visitantes -tanto en visita libre como guiada o familiar- y podrá utilizarse directamente desde el teléfono móvil personal, sin necesidad de descargar aplicaciones ni emplear dispositivos específicos, lo que facilita la accesibilidad y la sostenibilidad tecnológica.

Además, las respuestas a cualquier pregunta estarán disponibles en el idioma de cada usuario, ya que la audioguía detectará y se adaptará a la configuración idiomática del móvil de cada visitante.

UN LABORATORIO DE INNOVACIÓN CULTURAL DESDE CANTABRIA

Este proyecto pionero nace de la labor que El Capricho de Gaudí desarrolla en torno a la incorporación de nuevas formas de mediación patrimonial. Con esta iniciativa, refuerza su compromiso con la innovación cultural y educativa, alineándose con las tendencias europeas que buscan integrar la tecnología desde una perspectiva humanista.

En este contexto, el uso de inteligencia artificial se plantea como una herramienta complementaria a la labor de los guías, ampliando la capacidad de interpretación del museo, favoreciendo una relación aún más participativa y significativa con el público.

La novedad llega en el marco de la conmemoración del centenario de la muerte de Antonio Gaudí, que se ha declarado como Año de Especial Interés Público por el Gobierno de España.

Según el director de El Capricho de Gaudí, Carlos Mirapeix, "2026 era el momento ideal para dar un paso así y reforzar uno de nuestros ejes estratégicos, que se orienta a la evolución museística de El Capricho de Gaudí como un referente en los modelos de mediación cultural".

EL CAPRICHO DE GAUDÍ

Este edificio es una obra temprana de un joven Gaudí de apenas 30 años, que consiguió crear este particular "girasol arquitectónico" donde función y forma se integran de manera perfecta. Construida entre 1883-1885, es una de las pocas obras del arquitecto que podemos disfrutar fuera de Cataluña.

La principal finalidad de nuestra casa-museo es proteger y conservar un patrimonio único mediante un modelo de gestión cultural innovador, dinámico, cercano y, en definitiva, hecho por y para las personas.