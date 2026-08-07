El Capricho ofrece noches con teatro y música de cine e invita a ver el eclipse como lo haría Gaudí

El Capricho de Gaudí - EL CAPRICHO DE GAUDÍ

COMILLAS, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Capricho de Comillas incorporará este verano, dentro de los actos del Año Gaudí, una programación nocturna especial con teatro inmersivo, bandas sonoras de cine y también, con motivo del eclipse, una propuesta "para mirar al sol como lo haría Gaudí".

Esta edición extraordinaria de las 'Noches de Capricho' se desarrollará los días 11, 12 y 13 de agosto con sesiones de Café Teatro y 18, 19 y 20 también de este mes con bandas sonoras de película, volviendo a convertir los jardines del edificio en un espacio para las artes escénicas y la música.

El Capricho mantiene así vigente su filosofía de ofrecer al público "una forma diferente de descubrir uno de los tres únicos edificios de Gaudí fuera de Cataluña".

La programación arrancará con el estreno de Café Teatro, una producción creada específicamente para El Capricho de Gaudí que trasladará a los asistentes a la Habana de mediados del siglo XIX.

Inspirada en la juventud de Máximo Díaz de Quijano, primer propietario de El Capricho de Gaudí, la propuesta recreará el ambiente de los cafés-teatro de la época mediante una experiencia inmersiva donde teatro, música en directo e interacción con el público se integrarán en el recorrido.

La historia invita a descubrir cómo la estancia de Máximo en Cuba marcó profundamente su personalidad y su forma de entender la cultura y la belleza.

Entre artistas, pianistas, camareros y personajes inspirados en los cafés habaneros, el público asistirá a un relato donde la memoria, la música y la emoción dialogan con la arquitectura de Gaudí, ha explicado El Capricho en un comunicado.

La segunda semana de las 'Noches de Capricho' estarán dedicadas nuevamente a las Bandas Sonoras Originales, una de las propuestas con mejor acogida de las últimas ediciones de las Noches de Capricho.

De esta manera, la música de algunas de las películas más reconocidas del cine volverá a sonar en directo en un entorno excepcional, creando una experiencia que une patrimonio, emoción y cultura bajo el cielo de Comillas.

ECLIPSE.

A la programación de 'Noches de Capricho', y coincidiendo con el eclipse total de sol del 12 de agosto, se añade una experiencia que conecta uno de los grandes acontecimientos astronómicos del año con la forma en que Antoni Gaudí concebía su arquitectura.

A través de un rincón de mediación especialmente diseñado para estas fechas, los visitantes podrán descubrir cómo el arquitecto utilizaba la luz como un elemento fundamental que configuraba sus obras y comprender la estrecha relación entre el recorrido del sol y los espacios de El Capricho de Gaudí.

Mediante pequeños retos y experiencias participativas, como observar las sombras, experimentar con la incidencia de la luz, descubrir cómo varía la temperatura en función de la orientación y construir un reloj solar, el museo invitará al público "a mirar el Sol como lo hacía Gaudí, convirtiendo el eclipse en una oportunidad para comprender mejor su obra".

De esta forma, la jornada del 12 de agosto se plantea como una experiencia que aúna divulgación, patrimonio y artes escénicas: una oportunidad para descubrir la conexión entre la luz solar y la obra gaudiniana, contemplar el eclipse desde un emplazamiento único y culminar el día con Café Teatro, la propuesta inmersiva que transformará los jardines de El Capricho al caer la noche.

LAS NOCHES DE CAPRICHO.

Las Noches de Capricho forman parte de la programación estival de El Capricho de Gaudí desde hace años, pero en 2026 y con motivo del Año Gaudí, se han introducido nuevos elementos para sorprender a sus visitantes en un ampliado horario nocturno.

A través de propuestas creadas específicamente para este espacio, el museo continúa explorando nuevas formas de acercar el legado de Antoni Gaudí a públicos diversos, combinando patrimonio, artes escénicas, música y experiencias inéditas.

Con esta edición especial, El Capricho de Gaudí consolida una propuesta estival dentro del panorama cultural cántabro, que trasciende la visita tradicional al monumento para convertir el edificio en un espacio vivo, donde la arquitectura dialoga con la creación artística, conectando con públicos de todas las edades.

Se puede consultar más información en la web https://www.elcaprichodegaudi.com/noches-de-capricho-2026.

EL CAPRICHO.

El Capricho es una obra temprana de un Gaudí de apenas 30 años, que consiguió crear este particular "girasol arquitectónico" donde función y forma se integran de manera perfecta. Construida entre 1883-1885, es una de las pocas obras del arquitecto que se pueden disfrutar fuera de Cataluña.

La principal finalidad de la casa-museo es proteger y conservar un patrimonio único mediante un modelo de gestión cultural innovador, dinámico, cercano, "hecho por y para las personas", ha señalado la dirección de El Capricho.