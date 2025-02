Carmona es reelegido secretario general de UGT en Cantabria

SANTANDER 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Mariano Carmona ha sido reelegido este sábado secretario general de UGT en Cantabria en el 15º Congreso Regional del sindicato por un 79 por ciento de votos favorables (126 de un total de 160 incluyendo 32 en blanco y dos nulos).

Carmona, vinculado profesionalmente a la fábrica de SEG Automotive en Treto y a la federación de Industria, Construcción y Agro (UGT-FICA), afrontará su tercer y último mandato al frente de la central ugetista en la region con un nuevo equipo directivo integrado por otros nueve sindicalistas en un nuevo organigrama que incluye cuatro secretarías ejecutivas.

La nueva Ejecutiva regional de UGT que liderará Carmona tiene dos caras nuevas, Gustavo García y Lara Pérez-Camino, mientras que los demás repiten en sus cargos o siguen en ella en las mencionadas secretarías ejecutivas.

Así, Concepción Trueba repite como secretaria de Administración y Julio Ibáñez, como secretario de Formación y Empleo; mientras que Santos Ortiz y Valentín Fernández, junto con los citados Gustavo García y Lara Pérez-Camino, formarán parte de las nuevas secretarías ejecutivas.

La Ejecutiva regional se completa con Sara Gutiérrez como responsable comarcal de Besaya, Campoo y Occidental; Wladimir Palazuelos, en la Comarca Central y Carolina Fernández, en la Comarca Oriental de Cantabria.

Además, el Pleno del 15º Congreso Regional de UGT ha aprobado por un 84% de votos favorables el otro órgano de dirección del sindicato, la Comisión de Control Económico; que estará integrada por Pedro Luis Falagán, Rosa Rodríguez, María del Pilar Carrera, Matilde González y Miguel López.

"MÁS Y MEJOR SINDICATO"

Tras la elección de los órganos de dirección, el Congreso Regional se ha clausurado con las intervenciones del secretario general confederal, Pepe Álvarez, y del recién elegido secretario general del sindicato en Cantabria.

Álvarez ha felicitado a su homólogo en la comunidad por una gestión "muy positiva", tras valorar, en alusión al lema del cónclave "Más y mejor sindicato", que UGT sale "más fuerte" porque "necesita congreso como el de hoy en Cantabria con personas con capacidad de debatir, proponer y elegir a los compañeros que han de tirar de la organización y con afán de superación".

Para el secretario general de UGT "está claro que donde hay sindicato, hay derechos y más salarios" y ha rechazado "la falacia de que las organizaciones sindicales como la nuestra somos cosa del pasado y que ya no tenemos la capacidad para afrontar el futuro".

Además, ha arremetido contra "la antipolítica, la puerta a la ultraderecha y la derecha" y ha reclamado que los políticos "piensen en sus ciudadanos y no en la cara que le van a poner en su partido", tras rechazar que una parte del Congreso de los Diputados echara abajo un acuerdo de pensiones que estaba aprobado por ley.

"Si no les gusta el acuerdo y el sistema público de pensiones que lo digan y que se atengan a que luego les voten o no en las elecciones", ha matizado Álvarez, que también ha criticado que "subir las pensiones, empobrecer a los jóvenes, lo que nunca ha ocurrido porque cuando en este país se han bajado las pensiones, ese dinero no ha ido a los jóvenes".

En referencia a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el secretario general de UGT ha recalcado que "nosotros tenemos un objetivo prioritario, que es subir los salarios, no sólo el SMI porque, guste o no, los salarios en este país son bajos".

"El propio SMI se está comiendo ya los salarios de muchos convenios en sus categorías más bajas", ha agregado Álvarez, que ha reiterado la postura del sindicato de que "la subida del SMI no puede cotizar a Hacienda".

El secretario general de UGT también ha defendido la reducción de la jornada laboral máxima por ley a 37,5 horas semanales como "un primer paso" porque, según ha dicho, "nuestro objetivo es reducirla a 32 horas semanales, cuatro días a la semana".

RETOS IMPORTANTES

Por su parte, el reelegido secretario general de UGT en Cantabria ha agradecido el apoyo mostrado a la nueva Ejecutiva regional elegida en el cónclave, tras subrayar que "para nosotros es muy importante dirigirnos y contar con la confianza" de 200 delegados que representan a más 19.000 personas afiliadas al sindicato.

Como ha destacado en los últimos días, Carmona ha subrayado "los principales objetivos" que se ha marcado con su equipo directivo en los cuatro próximos años como mejorar los convenios colectivos "que está en nuestro ADN"; abrir un foro de trabajo con la presencia de todas las instituciones y organizaciones implicadas para reducir la siniestralidad laboral y solucionar el problema de la vivienda.

"Esta es nuestra hoja de ruta donde hay que incluir la vivienda como una cuestión de primera importancia como pueden ser las pensiones", ha aseverado Carmona tras agregar a esos objetivos "una orientación laboral adecuada y efectiva como hacen en Europa porque seguimos teniendo muchas personas desempleadas".