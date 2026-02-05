El Carnaval de Santander contará con 1.400 participantes, 18 comparsas y un monólogo de Teresa Gareche

Archivo - Carnaval de Santander - DAVID ANTISTUART/AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 5 Feb.

Más de 1.400 personas y 18 comparsas participarán en el Carnaval de Santander de 2026, que se celebrará del viernes 13 al domingo 15 de febrero.

Así lo ha informado en nota prensa el concejal de Dinamización Social, Fran Arias, que ha anunciado que este año la actriz e influencer Teresa Gareche participará como jurado del concurso y realizará un monólogo sobre su universo 942 durante el desarrollo de la Gala.

La programación arrancará el viernes con la Gran Gala de Carnaval, a las 20.00 horas en el Palacio de los Deportes, con acceso gratuito hasta completar aforo.

El sábado tendrá lugar el tradicional desfile por el centro de la ciudad, que partirá a las 18.00 horas desde Gamazo a la Plaza Porticada, donde a las 20.00 horas, se entregarán los premios, si bien la noche anterior se darán a conocer los ganadores en las categorías de Coreografía y Escenografía.

En esta edición se repartirán casi 10.500 euros en premios, repartidos en ocho categorías: disfraz más original, el más elaborado, la mejor coreografía, la mejor escenografía, la comparsa más divertida, el vehículo más elaborado, el compromiso social y el Gran Premio 'Ciudad de Santander'.

La fiesta del sábado incluirá el estreno de Fuxion Experience, una macrofiesta de las empresas de la región SoloSaxo y Sunset Audiovisuales, que han preparado un show con música en directo, efectos y 'performances'.

El domingo 15 será el Día del Carnaval Infantil, con entrada gratuita en el Palacio de los Deportes desde las 11.00 horas, con hinchables y talleres durante todo el día.

Durante la mañana, Latin Dance presentará su espectáculo interactivo y familiar 'Modo Multijugador', con baile, photocall, videojuegos y juguetes.

Como novedad, coincidiendo con el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, el domingo se ha programado una gymkana familiar, coordinada por la ONG Dosis de Sonrisas. Una actividad vinculada al proyecto La Caja, del Mago Xuso y Asier Moon.

Además, de 11.30 a 14.00 horas se plantearán diferentes pruebas en el exterior del Palacio de los Deportes, y por la tarde habrá chocolatada solidaria, a las 18.00 horas, con el precio de un euro destinado a la ONG Dosis de Sonrisas.

Antes, el Parque de Las Llamas será el escenario del Entierro de La Sardina. La obra creada por los talleres municipales se quemará a las 17.00 horas con una comitiva fúnebre de todas las comparsas.

El cartel de esta edición es una ilustración de la joven santanderina Elena Gómez. Ha realizado una ilustración que reinterpreta en clave de carnaval a La Sardinera como integrante de 'Las Guerreras K-Pop'; a uno de Los Raqueros, 'Spiderman'; a la Grúa de Piedra, con inspiración de la serie 'Stranger Things'; y al Camello de El Sardinero, en modo pirata.

Este año el jurado de expertos, además de Garache, contará con César Marañón, cantante y director de coros como el Coro Joven de Santander; María Natal, maquilladora; Ibán Barcenilla, estilista; Beatriz de la Torre, profesional vinculada al mundo de la moda; y Olga Fuentes, directora de la Escuela de Danza Olga Fuentes e integrante de la Asociación Cantabria Danza.

El comunicador santanderino Germán González, la actriz Rocío Riego y el periodista Sergio Sainz serán los presentadores de los eventos. Y la dirección artística del Carnaval correrá a cargo de Adrián Alonso.