Una carrera, una manifestación y una procesión obligarán este domingo a cortar el tráfico en varias calles de Santander

Habrá afecciones temporales en el eje central de la ciudad, así como en las calles Castilla, Nicolás Salmerón y aledañas

SANTANDER, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La celebración de la carrera solidaria 'Ponle Freno', una manifestación y la procesión de San Miguel Arcángel provocarán este domingo, 28 de septiembre, cortes de tráfico en diversas calles del centro urbano de Santander.

Habrá afecciones temporales en el eje central de la ciudad entre el Paseo Pereda, Puertochico y Cuatro Caminos, así como en las calles Castilla, Nicolás Salmerón y aledañas, según ha informado la Oficina de Coordinación de la Policía Local de Santander.

EVENTOS

La carrera 'Ponle Freno' se celebrará entre las 10.00 y las 13.00 horas, con un recorrido que discurrirá desde Calvo Sotelo hasta la calle Severiano Ballesteros.

Posteriormente, tendrá lugar una manifestación, entre las 11.00 y las 14.00 horas, cuyo itinerario comprende desde la plaza del Ayuntamiento hasta la rotonda de Cuatro Caminos, atravesando las principales vías del eje central de la ciudad.

Por último, a partir de las 12.45 horas y hasta las 14.00, se celebrará la procesión de San Miguel Arcángel, con recorrido por plaza del Progreso, Carlos III, calle Castilla, Nicolás Salmerón y calle Madrid.

Con motivo de estos eventos, se procederá al corte temporal de numerosas calles del entorno, que reabrirán a medida que la prueba y la marcha vayan superando los cruces y la procesión finalice.

Entre las vías afectadas parcialmente en horario de 7.30 a 13.00 horas, con motivo de los preparativos y celebración de la carrera, se encuentran Calvo Sotelo, Lealtad, Puente, Alfonso VIII, Antonio López, Paseo Pereda, Lope de Vega, Ataulfo Argenta, Castelar, Gamazo, Unión (salvo residentes), Severiano Ballesteros, San Emeterio, Casimiro Sainz y el Túnel de Tetuán (dirección Puertochico).

En relación con la manifestación (11.00 a 14.00 horas), se cortarán calles como Paseo de Pereda, Lope de Vega, Calvo Sotelo, Alfonso VIII, Lealtad, Isabel II, Ruamenor, Garmendia, Jesús de Monasterio, Cervantes, Fernández de Isla, Marqués del Arco, Obispo Sánchez de Castro, Monte Caloca, túnel de Pasaje de Peña, túnel de Burgos y San Fernando (dirección Ayuntamiento).

Por último, la procesión de San Miguel Arcángel (12.45 a 14.00 horas) obligará a restringir la circulación en Carlos III, calle Castilla, Nicolás Salmerón y calle Madrid.

El Ayuntamiento de Santander recomienda evitar, en la medida de lo posible, la circulación por las zonas aledañas al eje central de la ciudad entre el Paseo Pereda, Puertochico y Cuatro Caminos, así como en las calles Castilla y Nicolás Salmerón en las horas señaladas.