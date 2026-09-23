La carrera Panes-Potes congrerará este domingo a más de 300 participantes

Cartel de la 39 edición de la prueba - AYUNTAMIENTO DE POTES

POTES, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Carrera Pedestre Panes-Potes congregará este domingo, 27 de septiembre, a 310 participantes que recorrerán el Desfiladero de La Hermida en la 39 edición de esta prueba que cuenta con el patrocinio de la Fundación Camino Lebaniego.

La cita, con gran tradición en Liébana, partirá de la localidad asturiana de Panes y tendrá su meta en Potes, tras 28,5 kilómetros de un itinerario que mantiene desde sus orígenes una estrecha vinculación con el territorio y atraviesa municipios y paisajes también estrechamente ligados al Camino Lebaniego, lo que permite unir historia y deporte.

El alcalde de Potes, Francisco Javier Gómez, ha recalcado el valor que supone para la localidad seguir con el apoyo a su celebración y ha destacado la presencia de todas las personas, entidades y colaboradores que "durante estos años han contribuido a hacerla posible".

Por su parte, la directora de la Fundación Camino Lebaniego, Pilar Gómez Bahamonde, ha señalado que la carrera es "una magnífica oportunidad" para dar a conocer municipios y paisajes ligados al Camino".

CORTES DE TRÁFICO

Con motivo de su celebración, el domingo se establecerán restricciones de tráfico en la N-621. En dirección Panes-Potes, a partir de la salida a las 9.00 horas, la circulación de vehículos se realizará al ritmo de los participantes, sin posibilidad de adelantarlos durante el recorrido por el Desfiladero de La Hermida.

Y en dirección Potes- Panes, los cortes se efectuarán de forma escalonada: a las 8.45 horas en La Hermida y a las 9.00 horas en Castro Cillorigo. La circulación se restablecerá tras el paso del vehículo de la Jefatura de Tráfico encargado de cerrar la carrera.