Las carreteras de Cantabria dejan de precisar cadenas, pero se pide precaución en cinco tramos

SANTANDER, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El uso de cadenas ha dejado de ser obligatorio este lunes en las carreteras de Cantabria tras mejorar la situación provocada por la nieve y el hielo.

Al comienzo del día, todavía se precisaban cadenas en cinco tramos de las carreteras autonómicas, en las que aún se llama a circular con precaución.

En concreto, se trata de los puertos de Palombera (CA-280), Estacas de Trueba (CA-631), La Matanela (CA-663) y Lunada (CA-643) y la carretera de acceso a la estación de esquí y montaña de Alto Campoo (CA-183), según información de la web de Carreteras de Cantabria, dependiente del Gobierno regional.

Además, siguen cerrados al tráfico desde hace dos meses el acceso al mirador Fuente del Chivo (CA-916) y a Collado de Llesba (CA-893).

Las vías de la red secundaria de Cantabria tienen afectados ambos sentidos de los siguientes tramos: del 1 al 13,2 en La Matanela; del 10 al 42,5 en Palombera; del 9 al 14 en Estacas de Trueba; del 8 al 14 en Lunada y del 13 al 23,4 en Alto Campoo.

METEOROLOGÍA

Este lunes, la temperatura más baja de Cantabria se ha registrado en Cabaña Verónica, en el Parque Nacional de Picos de Europa, donde se han alcanzado los -5,8 grados, que es la quinta más baja de todo el país.

El resto de mínimas en la región, todas bajo cero, se han anotado en Reinosa (-2,4); Polientes (-2) y Cubillo de Ebro (-1,9), ambas en Valderredible, y Alto Campoo (-1,6).

Por su parte, la racha de viento más fuerte, de 102 kilómetros por hotas, se ha regiustrado en Alto Campoo. En Castro Urdiales se han alcanzado los 72 km/h, en San Roque de Riomiera los 71 km/h, en Santander los 69 km/h, en Cabaña Verónica los 68 km/h, en el aeropuerto los 61 km/h y en Tresviso los 54.