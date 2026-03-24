Casa 47 saca a licitación las parcelas del Polígono de la Vega de Reinosa

Parcelas en el Polígono de la Vega - CASA 47

SANTANDER, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Casa 47 Entidad Estatal de Vivienda y Suelo (la antigua SEPES, adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana) ha sacado a licitación la comercialización de las parcelas del Polígono de la Vega de Reinosa.

En concreto, oferta un total de 41 parcelas de la denominada actuación industrial 'Reinosa', de las que 39 son de uso industrial, una de equipamiento comercial y una de equipamiento deportivo. Sus precios base de licitación van desde los 23.000 a los 303.000 euros, impuestos indirectos excluidos.

La superficie total de las parcelas es de 46.306,64 metros cuadrados, de los que 33.578,89 corresponden a las de uso industrial, 6.455,25 a la parcela de equipamiento comercial social y 6.272,50 a la de equipamiento deportivo.

Los interesados en participar en el concurso podrán solicitar a Casa 47 la información que les permita conocer los datos registrales, catastrales, gráficos y las condiciones urbanísticas de estos terrenos.

El anuncio de apertura de plazo para la adquisición, que será mediante procedimiento abierto por concurso, ya se ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y el plazo de presentación de ofertas finaliza el 28 de abril.

Casa 47 destaca que estas parcelas cuentan con una ubicación "estratégica" junto al casco urbano del municipio de Reinosa. El polígono está considerado como uno de los emplazamientos industriales "mejor situados del interior cántabro", ya que cuenta con acceso directo a la A-67, el corredor Cantabria-Meseta, está a 75 kilómetros del aeropuerto de Santander y a solo dos kilómetros de la N-11, un "corredor clave entre Santander y Palencia".