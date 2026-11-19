Mariano Carmona y Pedro Casares - PSOE

SANTANDER, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha afirmado que la formación está comprometida con avanzar en "más derechos y mejoras laborales" y que, en la próxima legislatura, implantará la jornada laboral de 37,5 horas e impulsará un plan de empleo dirigido específicamente a parados de larga duración y mayores de 45 años.

Así lo ha señalado este jueves en declaraciones a los medios de comunicación antes de reunirse con representantes del sindicato UGT, en las que ha pedido a la clase trabajadora el voto al Partido Socialista para continuar con la senda de medidas laborales de estos ocho años frente a la "desregulación" del PP y Vox.

El líder socialista ha reivindicado los avances laborales logrados estos años por el Gobierno de Pedro Sánchez que "ha apostado decididamente por el diálogo social y el acuerdo" con los sindicatos para impulsar medidas que "han permitido, por primera vez en democracia, recuperar derechos para los trabajadores y las trabajadoras con más oportunidades y con más empleo que nunca".

"Este Gobierno del PSOE ha demostrado que era posible que los trabajadores tengan mejores salarios y mejores condiciones de trabajo y que, a su vez, podamos tener más empleo, con cerca de 23 millones de personas trabajando en España y con una tasa de desempleo en el entorno del 10%, que camina hacia el objetivo del pleno empleo", ha enfatizado.

En el encuentro han participado el secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona; el número 2 del PSOE al Congreso de los Diputados, Eduardo Magaldi; la candidata al Senado, Paloma Palacio; la portavoz del partido, Ainoa Quiñones; el líder de los socialistas en Santander, Daniel Fernández, y la secretaria de Política Económica, Transformación Digital y Emprendimiento de la Ejecutiva Federal del PSOE, Carmen González.

JORNADA LABORAL, SALUD MENTAL Y REGISTRO

Casares ha detallado algunos de los compromisos del PSOE para seguir impulsando los derechos y mejoras laborales durante la próxima legislatura.

Así, ha destacado que los socialistas van a impulsar "decididamente" la jornada laboral de 37,5 horas sin reducción de salario.

"Se trata de mejorar las condiciones de vida y de trabajo para tener más tiempo para vivir, para poder conciliar más la vida personal, laboral y familiar y que podamos compaginar tener un trabajo con tener una vida", ha incidido.

Además, ha apuntado que, dentro de esa reducción de jornada general, el PSOE va a impulsar que desde el ámbito de la negociación colectiva en las empresas se pueda avanzar, de forma opcional, hacia una jornada de 35 horas.

Otro compromiso de los socialistas lanzado por Casares es la puesta en marcha del nuevo Plan Rumbo para parados de larga duración y parados mayores de 45 años, para que "tengan una nueva oportunidad en el mercado de trabajo con incentivos para las empresas, con formación específica en sectores que demanden empleo y especialmente dirigido hacia las mujeres".

Asimismo, el secretario general del PSOE de Cantabria ha avanzado la apuesta socialista para avanzar en la salud mental en el trabajo. "No puede ser que trabajar haga caerse a una persona o que un trabajador se ponga enfermo. No puede ser que, como consecuencia del estrés en el trabajo, los trabajadores tengan problemas de salud mental y, por tanto, pondremos un refuerzo específico en las empresas para proteger a los trabajadores", ha dicho.

Por su parte, Magaldi ha detallado otras propuestas electorales como el de registro de jornada obligatorio porque "no se está cumpliendo en muchas empresas" y, por ello, ha detallado que desde el PSOE se quiere "un registro de la jornada digital que sea fiable" y en el que pueda hacerse un seguimiento por parte de la Inspección de Trabajo de manera "directa e inmediata".

Todo ello para que las empresas "cumplan con este fichaje de los trabajadores y reducir las horas extraordinarias no pagadas e injustificadas".

Además, el candidato ha indicado que se va a modificar el despido improcedente para que sea "restaurativo y disuasorio".

"Vamos a convocar la mesa de diálogo social, para que, con los representantes de los trabajadores, se establezcan las condiciones del nuevo despido improcedente y que no sea tan sencillo", ha explicado.