Casares anima a los jóvenes cántabros a inscribirse en Verano Joven para obtener descuentos en viajes de tren y autobús - EUROPA PRESS

SANTANDER 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha animado a los cántabros de entre 18 y 30 años a inscribirse en el Programa Verano Joven que permite, desde el pasado 1 de julio y hasta el 30 de septiembre, viajar con descuentos de hasta el 90% en autobuses de líneas estatales y trenes de media distancia.

En declaraciones a los medios, el delegado ha subrayado que esta iniciativa busca "potenciar la movilidad de los más jóvenes durante el verano" y lo hace impulsando descuentos "muy importantes" en el precio de los billetes, ya que alcanzan el 90% en el caso de los autobuses de líneas estatales y trenes de media distancia y de hasta el 50% en trenes de larga distancia, alta velocidad o interraíl.

Como ejemplos, Casares ha indicado que un joven puede viajar de Santander a Bilbao por 80 céntimos en lugar de los 8 euros que cuesta el billete ordinario, a Madrid en lugar de por 40 euros por 4 o a Barcelona por 6 euros en lugar de por 60.

"Como ven, se trata de un descuento impresionante", ha añadido el delegado del Gobierno, que ha explicado que el objetivo de este programa es fomentar que los jóvenes puedan viajar durante la época estival por motivos de turismo, ocio o estudios "con total comodidad".

Por otro lado, ha recordado que el Gobierno de España también tiene en marcha desde enero de 2026 el Billete, que permite realizar viajes ilimitados, en el caso de los jóvenes de hasta 26 años por 30 euros al mes y en el resto de la población por 60 euros.

"Con este billete se pueden realizar tantos viajes como se quiera a cualquier punto de la geografía nacional, tanto en tren como en autobús", ha sentenciado Casares.