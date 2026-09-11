Casares critica que Igual está "empañando" la imagen de Faro Santander y defiende una movilidad sostenible

Archivo - El secretario general del PSOE en Cantabria, Pedro Casares.- Archivo - PSOE DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria y delegado del Gobierno en la región, Pedro Casares, ha criticado que la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), está "empañando" la imagen del centro cultural Faro Santander con sus "mentiras" sobre el tráfico bajo el arco del edificio Pereda, al tiempo que ha defendido una movilidad sostenible en la que "el peatón cada vez tenga más espacio en las ciudades".

Así lo ha valorado Casares este viernes a preguntas de la prensa sobre la polémica del tráfico bajo el arco del antiguo Banco Santander, en las que ha trasladado su "tristeza" por que en un momento "bonito", como es la inauguración de Faro Santander, un "referente" de la cultura de la ciudad y de Cantabria "para el mundo", la alcaldesa lo haya "enturbiado con sus engaños, sus mentiras, su nula gestión y sus chapuzas".

El líder socialista ha lamentado que se está hablando de "si hay o no tráfico por debajo del arco" del nuevo centro cultural cuando, en su opinión, "lo que tendríamos que estar hablando es de Faro Santander".

Al respecto, ha denunciado que Igual ha "engañado" a la gente dado que, la inicio de las obras del centro cultural, dijo que por debajo del arco "iba a volver a pasar tráfico" y, a la hora de la inauguración, "dice que no".

Y es que la polémica se produce después de que el equipo de Gobierno decidiera mantener cerrado el paso bajo el arco a los vehículos cuando concluyeron las obras.

"La gente está harta de sus mentiras", ha "estallado" y ahora lo que reclama es "que se le diga la verdad", ha manifestado Casares, para quien este asunto está judicializado y, por tanto, "enturbiando el proceso".

A su juicio, se está "poniendo la mirada donde no se debe", dado que ésta "tendría que estar en Gema Igual, en el despropósito que está haciendo con el tráfico".

A partir de ahí, el secretario socialista ha defendido una movilidad sostenible, que "mira y avanza hacia el futuro" y en la que "el peatón cada vez tenga más espacio en las ciudades".

Precisamente, tras la decisión cautelar de un juez que ordena la reapertura al tráfico de este espacio como demandó IU, el PSOE de Santander, en declaraciones a la Cadena SER, se ha mostrado partidario de que la zona sea peatonal, al resultar "contradictorio" plantear que la entrada principal del museo comparta espacio con el tráfico rodado.

"Si se hiciesen las cosas bien, si no se engañase a la gente diciendo que iba a haber tráfico y resulta que ahora no, y por tanto, si se gestionase la ciudad, pues hoy no estaríamos en el problema al que Gema Igual está sometiendo a la ciudad y por cierto, empañando también la imagen de Faro Santander", ha sentenciado Casares.

El secretario general del PSOE de Cantabria ha hecho estas declaraciones durante su visita a las Casas de Renfe, en Cajo.