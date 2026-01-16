Casares destaca la apuesta de Andros por el desarrollo rural, con cerca de un 90% de empleados del Valle de Iguña

El delegado del Gobierno, Pedro Casares, visita Andros La Serna - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha destacado la apuesta de la planta Andros La Serna por el desarrollo rural con cerca de un 90% de sus más de 300 empleados del Valle de Iguña y sus alrededores.

Así lo ha señalado tras visitar este viernes la planta ubicada en Arenas de Iguña junto al consejero delegado de la compañía en España, Jorge Eugui, y al director de la fábrica, Julián Terán, quienes le han informado sobre la inversión de 33 millones de euros, anunciada el pasado año, que acometerán entre 2026 y 2029 para ampliar las instalaciones y la producción.

En concreto, se van a instalar dos nuevas líneas de envasado, una de postres y otra de yogur batido, aumentado la capacidad de la planta en un total de 30.000 toneladas tras cerrar 2025 con una producción de más de 83.000 toneladas.

Los responsables de Andros también han detallado que, entre las inversiones previstas, se ampliarán las zonas de producción y almacenamiento con 4.000 metros cuadrados adicionales, se aumentará la capacidad de proceso en un 20% y también la superficie de la cámara frigorífica en 1.200 metros cuadrados.

El delegado, que ha estado acompañado en su visita del alcalde de Arenas de Iguña, Pablo Gómez, ha celebrado la apuesta del grupo por la planta cántabra y también ha ensalzado que el 75% de los 75 millones de litros anuales de leche que utiliza la fábrica son de proveedores de la región, tanto de cooperativas como de ganaderos particulares.

Asimismo, ha puesto en valor la labor social de Andros La Serna, que en 2025 destinó un millón de euros a colaborar con entidades sociales, educativas o deportivas.

"Andros La Serna es un referente en el Valle de Iguña y en toda Cantabria, con una apuesta clara por lo local y regional", ha ensalzado el delegado.

VISITA AL MUSEO DEL CEIP LEONARDO TORRES QUEVEDO

Tras su paso por la fábrica, el representante del Estado en Cantabria también ha visitado el CEIP Leonardo Torres Quevedo, donde ha podido conocer el Museo científico y tecnológico 'Espacio Leonardo Torres Quevedo-Valle de los Inventos", una iniciativa del centro destinada a acercar la figura del inventor cántabro a los estudiantes.

El director del colegio, Marcos Carrasco, ha guiado al delegado en un recorrido por las instalaciones, que ha comenzado en el 'Espacio Leonardo Torres Quevedo - Valle de los Inventos', el museo dedicado al ilustre ingeniero cántabro.