Casares destaca la "vocación de servicio público" de Carmen Martínez como jefa superior de Policía

SANTANDER 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha destacado la "vocación de servicio público" demostrada por la comisaria principal Carmen Martínez durante sus cuatro años como jefa superior de Policía en la comunidad autónoma, puesto que ha desempeñado desde octubre de 2021.

Tras publicarse su cese en el Boletín Oficial del Estado la semana pasada --según manifestó Casares "a petición propia" y "por motivos personales"-- el delegado mantenido este jueves un encuentro con Martínez y le ha agradecido el "importante" trabajo realizado en la comunidad autónoma, cuyos resultados son "palpables para la ciudadanía" en las dos demarcaciones competencia de la Policía Nacional, en las ciudades de Santander y Torrelavega.

"Desde el Gobierno de España estamos tremendamente orgullosos del trabajo de la jefa superior de Policía durante estos cuatro años que ha trabajado en Cantabria al frente de los casi 600 efectivos del cuerpo", ha afirmado Casares tras la reunión, celebrada en la Delegación.

Por ello, le ha trasladado su agradecimiento por la labor desarrollada tanto por ella como jefa superior como por los efectivos de la Policía Nacional que "garantizan nuestra seguridad y nuestra convivencia en paz".