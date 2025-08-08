Casares dice que la fabricación de los nuevos trenes va "bien": "Cuanto antes puedan llegar, mucho mejor"

TORRELAVEGA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), ha asegurado que la fabricación de los nuevos trenes de Cercanías comprometidos para la región va "bien" y ha garantizado la gratuidad del transporte ferroviario hasta que no llegue la nueva flota.

"Evidentemente, cuanto antes puedan llegar los trenes, mucho mejor", ha señalado Casares en su primera convocatoria pública tras su toma de posesión, el pasado lunes, en la que ha aseverado que el Estado está trabajando en "todos" los proyectos comprometidos con la comunidad autónoma en materia de infraestructuras ferroviarias "para que lleguen cuanto antes".

Así lo ha manifestado el delegado a preguntas de la prensa, después de que la diputada y candidata electoral del PRC, Paula Fernández trasladara su "preocupación" por el "lento" cumplimiento de los compromisos del Ejecutivo central con Cantabria.

Casares ha trasladado su disposición a mantener una reunión con la regionalista, que solicitó dicho encuentro, para "analizar" todos esos proyectos y, así, trabajar con una idea "de región".

En este punto, ha aseverado que el Gobierno central está llevando a cabo "la mayor inversión en la historia de Cantabria" en la renovación integral de la red ferroviaria de Cercanías, en la que se incluye la compra de los nuevos trenes.

Estas 21 unidades --más otras diez para el Principado-- se están fabricando desde febrero de 2024 en la planta de CAF en Beasain (Guipúzcoa) tras el problema con las medidas de los convoyes diseñados con anterioridad, que no entrarían por los túneles de las redes de ancho métrico de ambas regiones, con el compromiso de estar funcionando en el inicio de 2026.

OTROS PROYECTOS

También se ha referido a otros proyectos que están en una fase "más inicial", como el estudio del nuevo proyecto para la llegada del tren Santander-Bilbao.

En cuanto a la llegada de la alta velocidad a Cantabria, ha destacado que es hoy "una realidad", todos los tramos están en estudio, ejecución o adjudicados, por lo que se discuten los "plazos" pero "no sobre si se va a hacer o no".

"Estamos para ayudar a Cantabria, para que entre todos podamos traer lo mejor para Cantabria y que esos proyectos, que muchas veces hemos hablado de ellos, sean una realidad cuanto antes", ha afirmado.

Casares ha reiterado que la nueva Delegación va a mantener una "escucha activa y en contacto permanente" con la ciudadanía de Cantabria y con los distintos grupos parlamentarios, también con el PRC.

Así, ha afirmado que va a tender la mano a todas las instituciones y administraciones porque cree que el diálogo y el trabajo compartido es "la mejor forma para hacer avanzar a Cantabria".

"El Gobierno de España lo está demostrando en estos años. Es un gobierno muy comprometido con las reivindicaciones históricas de esta tierra y, entre ellas, con las infraestructuras de Cantabria", ha sentenciado Casares, que ha puesto en valor otras actuaciones desarrolladas como la inauguración de ese enlace Sierrapando-Barrera, la ampliación del tercer carril Santander-Polanco, las obras del Desfiladero de la Hermida y el acceso al Puerto de Santander.

Casares ha hecho estas declaraciones en Torrelavega durante la visita junto a la jefa de la Policía Nacional, Carmen Martínez, a la Comisaría para evaluar el dispositivo de seguridad de las fiestas patronales.