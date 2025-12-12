Casares dice que el Gobierno tratará de "conjugar" los intereses de Cantabria con la planificación energética nacional

El delegado del Gobierno, Pedro Casares, en la Jornada de la Enería organizada por el Colegio de Ingenieros Industriales de Cantabria - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha asegurado que el Gobierno de España va a "tratar de conjugar" los intereses de la comunidad en materia energética con la planificación nacional para dar respuesta a proyectos estratégicos, como el del polígono de La Pasiega.

El delegado ha dicho que el Estado está trabajando para que Cantabria y el resto de comunidades tengan "la energía suficiente" para poder "atender los proyectos de futuro", y en el caso de La Pasiega se ha mostrado seguro de que "se dará respuesta a esa necesidad".

Y es que, como ha señalado, el Gobierno central ha financiado los primeros 22 millones de euros del proyecto, por lo que "no tendría sentido" que "luego no diésemos respuesta a la necesidad de energía que tiene ese desarrollo logístico e industrial".

Así lo ha señalado este viernes en declaraciones a la prensa antes de inaugurar la Jornada de la Energía organizada por el Colegio de Ingenieros Industriales en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria en el marco de las actividades por su 75 aniversario.

Acompañado del decano de los ingenieros industriales cántabros, Fernando Rodríguez, el delegado del Gobierno ha abordado la planificación energética en la que se trabaja desde el Ejecutivo para los próximos años y se ha referido a los múltiples de proyectos de centros de procesamiento de datos que están presentando por todo el país.

En este sentido, ha advertido que "hay muchos proyectos por todo el territorio, más de los que España puede asumir y, por tanto, las administraciones públicas tenemos que racionalizar eso".

Al hilo, ha recordado que en estos momentos está en el trámite de alegaciones la Planificación Eléctrica con horizonte 2030, en la que ha confiado que el Ministerio para la Transición Ecológica planificará dar a Cantabria "toda la energía que necesite pero desde un punto de vista racional y eficiente".

En cuanto a la Jornada de la Energía, el delegado del Gobierno ha destacado que aborda un debate necesario para "construir el futuro" porque "la energía es un tema clave en la vida de las personas y las empresas" y, por ello, desde el Gobierno de España se acompaña al tejido productivo en la transición energética.

"Estamos aprovechando los fondos europeos para hacer esa transición energética y que la sociedad tenga cada vez una energía más sostenible, más eficiente y con menos impacto en el medio ambiente", ha señalado, al tiempo que ha puesto en valor la apuesta de España por las renovables que ha llevado a que haya momentos en que el 50% de la demanda se cubre con estas energías.

Para Casares, las renovables son el futuro y, por ello, hay que ayudar a las grandes empresas en esa transición pero, mientras, ha indicado que hay que "conjugar el mix energético". "Todas las energías hoy son necesarias para responder a la demanda que tiene la sociedad. Trabajemos en el futuro, pero teniendo presente que es fundamental ese mix energético en el que estamos", ha apostillado.

Para abordar estos asuntos, la jornada organizada por los ingenieros industriales cuenta con la participación de la presidenta de Red Eléctrica Española (REE), Beatriz Corredor, y también de expertos en todas las tecnologías de generación eléctrica, así como consultores.

Además, es el último acto de un año especial para el Colegio, que está de 75 aniversario. Como ha explicado el decano, se ha querido dejar para el final este campo por la importancia de la energía para mantener el nivel de vida actual y lo que se viene en el futuro.

En este sentido, Rodríguez ha indicado que el desafío será "buscar sistemas cada vez más eficientes y con el menor impacto ambiental, pero asumiendo que el impacto cero no existe". "No hay nada que se haga en generación de energía que no tenga una relevancia ambiental o social".