Casares dice que se opone a la "especulación" del PP con el PROT y que Media "miente y manipula"

Archivo - El delegado del Gobierno, Pedro Casares - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

SANTANDER 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha afirmado que está "enfrente de la especulación a la que el PP quiere someter" a la comunidad autónoma con el Plan de Ordenación del Territorio (PROT), por lo que ha acusado al consejero del ramo, Roberto Media, de "mentir y manipular" en sus afirmaciones respecto al voto en contra de la Delegación.

Casares ha salido así al paso de las declaraciones realizadas este viernes por el consejero de Ordenación del Territorio, que ha asegurado que, tras votar en dos ocasiones a favor del PROT, la Delegación del Gobierno se ha "descolgado" y ha votado en contra esta semana en la reunión del Consejo de Ordenación del Territorio y Urbanismo (COTU) porque quiere ampliar las zonas donde poder desarrollar parques eólicos en Cantabria.

Frente a ello, el delegado ha replicado que "lo que el Gobierno de España defiende con el PROT es un instrumento de planificación territorial que haga de Cantabria una tierra sostenible, de progreso, de futuro, y que se haga con participación ciudadana y de los colegios profesionales, algo que no está ocurriendo".

"Una vez más el consejero vuelve a mentir y manipular", ha lamentado Casares, que cree que lo hace "por miedo a la extrema derecha de Vox, que les está comiendo la tostada por la derecha, y a la centralidad política del PSOE, que es un partido serio y de región".