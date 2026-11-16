Casares dice que el programa electoral del PSOE "garantiza" un futuro con igualdad y justicia social

El secretario general del PSC, Pedro Casares - PSOE

SANTANDER 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha afirmado que el programa electoral de la formación para las elecciones generales del 29 de noviembre "garantiza" un futuro con igualdad y justicia social.

"Defendemos que la política tiene una misión esencial: garantizar que los cambios se produzcan con justicia, que nadie quede atrás y que el futuro no quede en manos exclusivas de las élites económicas", ha afirmado.

Según ha informado el PSOE en un comunicado, Casares ha señalado, durante una reunión con las candidatas al Congreso y al Senado, Susana Herrán y Paz de la Cuesta, que "la libertad solo es real cuando va acompañada de igualdad de oportunidades".

"Para ser verdaderamente libres tenemos que garantizar la igualdad de oportunidades y eso solo se hace con políticas de justicia social y redistribución de la riqueza que hagan posible, por ejemplo, que la prosperidad sea duradera porque es compartida", ha incidido.

Además, ha aseverado que "la democracia solo es fuerte cuando protege a la ciudadanía frente a la desigualdad, la incertidumbre y la arbitrariedad", y en este sentido ha afirmado que el programa electoral socialista refleja que "España necesita más derechos, más oportunidades y más protección para las clases medias y trabajadoras".

"Para ello necesitamos instituciones fuertes capaces de garantizar el acceso a una vivienda digna, fortalecer los servicios públicos, impulsar una economía innovadora y liderar las grandes transformaciones ecológicas y digitales desde los valores de la justicia social", ha concluido.