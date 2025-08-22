Casares ensalza el "extraordinario momento" de la Guardia Civil de Cantabria

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, visita la Comandancia de la Guardia Civil - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

La denuncia electrónica entró en vigor en julio y ya se registran medio centenar, la mayoría por pérdida de documentación

SANTANDER, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha ensalzado el "extraordinario momento" que vive la Guardia Civil y el "trabajo incansable" que realiza en la comunidad, "una de las más seguras del mundo".

Casares ha realizado este viernes su primera visita como delegado a la Comandancia, en Campogiro, para trasladar que al igual que sus antecesores en el cargo trabajará "conjuntamente" con este Cuerpo que, en su opinión, atraviesa "uno de los mejores momentos de su historia", tanto por el número de agentes como por el plan de inversión del Gobierno de España y los nuevos medios técnicos y materiales incorporados.

Acompañado por el coronel jefe, Antonio Orantos, y por diferentes mandos, el delegado ha ensalzado en declaraciones a los medios que la Guardia Civil de Cantabria --donde hay 37 puestos de mando repartidos por los municipios-- cuenta en la actualidad con el mayor número de agentes de toda su historia, 1.380, tras incorporarse este año 79 y contar con 55 en prácticas.

En paralelo, ha subrayado que, desde que el PSOE está en el Gobierno central, las retribuciones medias de los efectivos "han subido un 38%", y se está haciendo un "extraordinario trabajo" de refuerzo de sus medios. Como ejemplo, ha citado las obras en los cuarteles de Potes, Reinosa y Cabezón de la Sal.

También ha citado los avances en igualdad de género, con cuatro comandantes mujeres en la región actualmente, en concreto en Ampuero, Cabuérniga, Pesúes y Polientes.

Con todo, Casares ha agradecido la "vocación permanente de servicio público" de los agentes y su trabajo para que los cántabros "podamos vivir en paz y en libertad". En este sentido, ha recalcado que "España es uno de los países más seguros del mundo" y Cantabria "la segunda comunidad autónoma más segura del Estado".

DENUNCIA ELECTRÓNICA

También ha destacado que "la Guardia Civil también es sinónimo de innovación", y el de Cantabria ha sido el primer cuerpo de seguridad del país poner en marcha las denuncias electrónicas, que permiten a los ciudadanos comunicar delitos sin necesidad de acudir presencialmente a un cuartel.

Un sistema que comenzó a funcionar en julio y desde entonces ya se han contabilizado medio centenar en la región, la mayoría por pérdida de documentación, según ha indicado el coronel. Además, permite denunciar delitos de daños, hurtos, sustracción de vehículos y en su interior y cargos fraudulentos con tarjeta bancaria.

Orantos ha coincidido con Casares en que el Cuerpo está en "un momento muy bueno" y, como ejemplo de ello, ha destacado la renovación del parque de vehículos y la capacidad para poder apoyar a unidades de fuera de Cantabria, como han hecho recientemente para combatir los incendios.