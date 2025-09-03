Casares pide a Buruaga que "rectifique" su rechazo a la quita de deuda porque "es bueno para Cantabria"

El delegado del Gobierno insta a la presidenta a que defienda los intereses de Cantabria "y no los del PP"

SANTANDER, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), ha pedido este miércoles a la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga (PP), que "rectifique" y "recapacite" sobre su rechazo a la condonación de la deuda y la acepte porque "es bueno" para la comunidad.

Tras la aprobación este martes por parte del Consejo de Ministros del anteproyecto de ley orgánica para la condonación de deuda parcial a las comunidades autónomas por valor de 83.252 millones de euros, Casares ha señalado que Cantabria resultaría entre "las más beneficiadas de España".

Y es que, según ha dicho, la quita de 809 millones de euros que corresponde a Cantabria supone "más del 24%" del total de su deuda pública y es "cinco puntos más que la media del conjunto de España".

Por ello, cree que Buruaga "va a tener que dar muchas explicaciones" si rechaza esta quita de deuda porque, según Casares, no se trata "de morder el anzuelo", como ha dicho la presidenta, sino de una medida que va a beneficiar a Cantabria "sin precedentes".

Así lo ha manifestado Casares este miércoles en rueda de prensa, en la que ha instado a Buruaga a que defienda los intereses de Cantabria "y nos los partidistas del PP".

El delegado ha indicado que esta quita va a permitir "ahorrar" dinero a los cántabros y el pago de los intereses que esta deuda del Gobierno de Cantabria pueda conllevar.

Según ha explicado, con esta medida el Gobierno de Pedro Sánchez pretende "corregir el problema de infrafinanciación de los últimos años y de sobreendeudamiento que generó la anterior crisis económica", con el PP en el Gobierno.

El delegado ha afirmado que "Cantabria es la comunidad autónoma mejor financiada de España", "no hay otra que reciba más financiación" y en 2026 va a ser la comunidad autónoma "que más recursos va a recibir de todo el Estado por habitante", 2.677 millones de euros, un 8% más que en 2025, "la mayor subida de todo el Estado".

"Es la mayor financiación de la historia de Cantabria", ha reiterado Casares, que ha apuntado que en 2025 la región ha recibido del sistema de financiación, incluidas las liquidaciones de las entregas a cuenta, 2.662 millones de euros, un 3,8% más que el año anterior.

Asimismo, ha subrayado que con el Gobierno de Sánchez, "Cantabria ha recibido 4.502 millones de euros más que con el Gobierno de Mariano Rajoy (PP)".

En este sentido, ha apuntado que "si la presidenta de Cantabria dice que hay que tratar a todas las comunidades por igual, lo que está pidiendo es que se reduzca la financiación autónoma".

RECHAZA UN PACTO PRESUPUESTARIO ENTRE EL PSOE Y EL PP

Cuestionado sobre la posibilidad de condicionar la quita de la deuda de cara a un posible pacto entre el PSOE y el PP para aprobar los presupuestos de Cantabria de 2026, Casares ha indicado que los socialistas están "muy lejos" de los 'populares'.

"Las políticas del Partido Popular y, por tanto, también las políticas presupuestarias hacen que el Partido Socialista no vaya a alcanzar un pacto presupuestario con el Partido Popular", ha aseverado el delegado, que ha indicado que el PSOE ha presetando durante estos años "muchas medidas que eran buenas para Cantabria" y el PP "sistemáticamente ha dicho que no".

Además, Casares cree que el que el PP "tiene las prioridades cambiadas". Así, mientras el PSOE defiende un fortalecimiento de los servicios públicos, como en sanidad y en educación, el PP "va en la dirección contraria", ya que tiene "un conflicto" con la comunidad educativa y el profesorado y "no tiene razones".

No obstante, ha apuntado que los socialistas están "dispuestos" a llegar a acuerdos "de región" con el PP, y la vivienda es uno de ellos.

"Podemos llegar a acuerdos puntuales por el bien de Cantabria pero es imposible que el Partido Socialista llegue a acuerdos con un Partido Popular que va en la dirección contraria", ha sentenciado.