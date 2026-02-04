Casares pide "perdón" pero no se plantea expulsar del PSOE a la alcaldesa de Cartes: "Se ha equivocado"

Rueda de prensa de Casares. - EUROPA PRESS

SANTANDER, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-PSC, Pedro Casares, ha criticado este miércoles tanto la postura del Gobierno de Cantabria (PP) como la del Ayuntamiento de Cartes (PSOE) en torno al centro de menores que el Ejecutivo autonómico ha habilitado en el municipio para acoger, en principio, a 18 migrantes no acompañados; y ha pedido "perdón en nombre de otros" porque "lo que vemos no representa los valores del Partido Socialista" y porque "quien gobierna utiliza a unos niños para hacer la peor política".

Casares ha censurado que el Ejecutivo autonómico se haga "abanderado de los derechos de unos niños, mientras pide su deportación"; y que el Consistorio se ampare en informes técnicos y jurídicos para "defender lo indefendible".

"Esa nunca será mi batalla, ni la del Partido Socialista de Cantabria, que defiende y defenderá siempre por encima de todo los derechos de todas las personas, los derechos humanos de los más vulnerables", ha dicho.

A su juicio, desde el Consistorio "se han equivocado" y "se han precipitado" en sus decisiones. No obstante, ha indicado que no se ha planteado expulsar a la alcaldesa, Lorena Cueto, del partido.

"Nuestra única prioridad es la defensa de los derechos humanos", ha reiterado Casares en rueda de prensa, en la que ha exigido tanto al Gobierno cántabro como al Ayuntamiento que "abandonen sus posiciones iniciales" y recuperen el camino de la colaboración institucional.

Asimismo, el secretario socialista ha "garantizado" que "en Cartes se va a acoger a esos menores, no se va a cerrar ningún centro" y "no se va a cortar el suministro básico" del centro de acogida.

"Cantabria y Cartes no pueden mirar para otro lado, no pueden caer en el miedo y en los discursos que señalan o dividen, no pueden convertir el sufrimiento de la infancia en arma política, porque eso no representa a esta tierra", ha sentenciado.