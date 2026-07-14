Casares pide al PP de Cantabria que apoye en el Congreso la ley de financiación del 50% de la dependencia

El secretario general del PSOE en Cantabria, Pedro Casares - PSOE DE CANTABRIA

SANTANDER 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en Cantabria, Pedro Casares, ha instado al PP cántabro a apoyar en el Congreso de los Diputados la modificación de la Ley de Dependencia para "blindar por ley que el Estado aporte el 50% de la financiación" de este sistema y así "garantizar que ningún Gobierno pueda recortar" en esta materia.

En declaraciones a los medios, Casares ha explicado que la votación de esta modificación legislativa en el Pleno de la Cámara Baja, a la que el PP votó en contra en comisión parlamentaria, afectaría a más de 19.000 personas en la región.

Por ello, el socialista ha pedido al PP que "rectifique" y piense en los cántabros que tiene algún grado de dependencia reconocido.

"Hago un llamamiento a los diputados del PP que hoy tienen una oportunidad de rectificar en el pleno del Congreso de los Diputados. Y les pido que rectifiquen, que no voten pensando en dañar al Gobierno de España y voten pensando en el bienestar de la ciudadanía de Cantabria", ha dicho.

Y es que Casares ha destacado que el Gobierno de España ha impulsado dos importantes iniciativas en materia de dependencia que este martes llegan al Congreso y que buscan aumentar la financiación del sistema y blindar por ley la aportación del Estado en el 50%.

En este segundo caso, el líder socialista ha señalado que el Gobierno de España quiere garantizar esa aportación del 50% para que "ningún gobierno pueda recortar la dependencia" algo que "tiene especial importancia porque, mientras estuvo Mariano Rajoy, se redujeron en 5.000 millones de euros las políticas para la dependencia".

"El Gobierno de España quiere blindar las políticas de la dependencia igual que hemos hecho con las pensiones públicas que ahora por ley se tienen que actualizar con el IPC", ha señalado el secretario general del PSOE en la región, que ha subrayado que, en definitiva, esta modificación legal pretende que "ningún gobierno pueda tener la tentación de reducir las políticas de dependencia".

Por otro lado, Casares ha apuntado que se votará también en el Congreso el Real Decreto del Gobierno para destinar 6.200 millones de euros más al sistema de dependencia en 2026 y 2027, con lo que se alcanzará esa financiación del 50% que se quiere dejar blindada en la ley.

En el caso de Cantabria, ha detallado que implica que la comunidad va a pasar de recibir 36 millones de euros del Estado a 54 millones en 2026 (18 millones más) y 73 en 2027 (36 más que en la actualidad), lo que supondrá "duplicar" la aportación del Ejecutivo en la comunidad.

Además, Casares ha destacado que esto va a beneficiar tanto a las más de 19.000 personas que hoy tienen reconocido un grado de dependencia como al resto de la ciudadanía, porque según la estimación del Ministerio de Derechos Sociales, 2.500 personas se incorporarán al sistema hasta finales de 2027.

Y ha añadido que "a mayores se pueden reducir sustancialmente las listas de espera y los tiempos" para el reconocimiento de la dependencia.

Por todo ello, el secretario general del PSOE en Cantabria ha reclamado al PP que no incurra en "el absurdo de no votar a favor de algo que llevan años reclamando" como es el 50% de aportación del Estado al sistema de dependencia, y ha insistido en que "detrás de esto hay personas, más de 19.300 en nuestra comunidad y que, con estas iniciativas, pueden alcanzar las 21.800 al cierre de 2027".