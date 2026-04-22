Casares sobre posibles ceses en Costas: "Tengo claro lo que haría para mantener el nombre de las instituciones públicas"

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha señalado que la Demarcación de Costas depende "directamente" del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) y que no está integrada en la estructura de la Delegación, pero que si le correspondiera a él la decisión de apartar a los tres funcionarios investigados por la tragedia de El Bocal "tengo claro lo que haría para mantener el nombre de las instituciones públicas y para poder defenderme con la mayor garantía posible", ha afirmado.

Así ha respondido, a preguntas de los periodistas, después de que la jueza que investiga el colapso de la pasarela costera de El Bocal en Santander, en la que el pasado marzo fallecieron seis estudiantes y otra joven resultó herida, haya ampliado este martes la acción penal contra otro funcionario de la Demarcación de Costas en Cantabria, tres en total, a los que imputa la posible comisión de seis delitos de homicidio por imprudencia grave.

Preguntado por las garantías de que los funcionarios tomaran decisiones ajustadas al rigor técnico, el delegado ha detallado que "para eso están todos los mecanismos de la Administración General del Estado" y "en última instancia" la Dirección General de la Costa y el Mar, que supervisa "todas las actuaciones en el territorio".

Al respecto, ha señalado que "hay un Estado, una administración y excelentes profesionales en toda la cadena, en España y en Cantabria, haciendo ese trabajo continuamente".

Y ha insistido en que, en caso de tener él la responsabilidad sobre Costas, "la máxima" que le movería sería "defender el trabajo de las administraciones públicas".

También ha reiterado que el Gobierno de España (PSOE-Sumar) trabajará "en defensa del interés general, para que se sepa toda la verdad y se depuren todas las responsabilidades técnicas y políticas con el único fin de que algo así no vuelva a producirse en Cantabria", tras puntualizar que la Abogacía del Estado no lleva los casos de los tres funcionarios.

Asimismo, ha defendido que el Ejecutivo central "respeta escrupulosamente" el procedimiento judicial en curso y ha ofrecido su "máxima" colaboración.

En este sentido, el secretario general del PSOE de Cantabria ha indicado que "lo más importante es que se depuren todas las responsabilidades técnicas y políticas de lo que ha pasado con el único fin de que algo así no vuelva a producirse en Cantabria".

"RESPONSABILIDAD DEL PP"

Al respecto, ha asegurado que "no hubo ningún control inicial" de las obras y ni del proyecto, sobre el que "tienen responsabilidades técnicos, pero también políticos", según él.

En concreto, Casares ha afirmado que "los que encargaron, diseñaron y recibieron aquel proyecto son administraciones políticas gobernadas por el Partido Popular" y ha insistido que ha habido "una falta evidente de mantenimiento" de estas infraestructuras de Santander y que "en última instancia" la seguridad de estas, "como reconocía la jueza, depende del Ayuntamiento (PP)".

En contraste, ha recalcado que, "si hubiera dependido del Partido Socialista, el proyecto de la senda costera nunca se hubiera hecho en Santander".

El delegado del Gobierno ha hecho estas declaraciones tras la reunión mantenida con la Plataforma en defensa de la Sanidad Pública de Cantabria.